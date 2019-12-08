«Ядерный удар»: как в России проверили двери на прочность

На военном полигоне под Санкт-Петербургом были испытаны на прочность шлюзовые двери, защищающие вход в командный бункер Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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Военные инженеры хотели проверить, выдержат ли двери ударную волну от ядерного взрыва.

«Сегодняшнее решение мы принимаем такое, что увеличиваем навеску взрывного вещества до максимального, критического уровня. Думаю, около двух сотен килограммов в тротиловом эквиваленте мы готовы взорвать», – заявил один из участников испытаний.

Двери были заложены в специально вырытое углубление на полигоне. Подрыв столь мощного заряда позволил сымитировать «ядерную» ударную волну.

Испытания прошли успешно – несмотря на неизбежные повреждения, геометрия дверей сохранилась, они не сломались. Силовые элементы дверей, обеспечивающие герметичность бункера, также остались целыми.

Отметим, что взрывы ядерных зарядов на суше, море, в атмосфере, космосе и любых других других пространствах – запрещены Договором о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Российская Федерация подписала и полностью ратифицировала этот документ в 1996 году. Есть также договор о запрете ядерных испытаний в трех средах от 1963 года, подписанный среди прочих держав СССР.

Для мониторинга исполнения ДВЗЯИ была создана сеть наблюдательных станций, фиксирующих изменения сейсмического характера (землетрясения), гидроакустических станций, обнаруживающих сильные акустические волны в мировом Океане, а также – инфразвуковые станции, радионуклидные датчики и лаборатории.

Постоянно фиксируется и изучается содержание изотопов в атмосфере, образующихся при ядерных и термоядерных испытаниях.

В России регулярно проводят необычные для человека невоенного испытания техники и оборудования. Весной 2019 года на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом испытатели выстрелили из пушки советского танка Т-80 деревянной чуркой.

Стрельба была произведена по мишени, в дуло залили воду — чтобы снаряд не воспламенился. После выстрела чурка разлетелась на мелкие щепки.

«Чтобы сдать танк заказчику, вовсе необязательно тратить дорогостоящие боеприпасы — достаточно произвести гидровыстрел. Именно для этого вырезают пыж нужного размера и забивают его в ствол», — сообщили журналисты, присутствовавшие при испытаниях.

Мишень, причем, была полностью уничтожена взрывной волной.

Проходят испытания и новейшие образцы вооружений. В ноябре стало известно, что в России создают принципиально новых беспилотных боевых роботов, способных выполнять задачи с максимальной автономией и минимальным дистанционным участием оператора.

Для роботов предусмотрено пять платформ, в частности: транспортно-заправочная машина и робот охраны. Все они будут способны нести и применять стрелково-гранатометный модуль, 120-миллиметровый миномет, запускать одноразовые беспилотники. Роботы должны быть созданы к 2025 году, они предназначены для сражений с разумной техникой условного противника.

«Старомодные» ракеты у России тоже есть — 1 марта 2018 года президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию РФ рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов (около 24,5 тыс. км/ч), он неуязвим для существующих у НАТО систем ПРО и установок противовоздушной обороны, даже эшелонированной.

Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — заявил президент. Путин отметил, что скорость «Циркона» достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

США признали, что не имеют аналогов и средств противодействия российским гиперзвуковым вооружениям.

В ноябре Путин провел заседание Совета безопасности РФ, на котором рассматривались перспективы развития Вооруженных сил до 2030 года. Президент отметил уровень оснащения российской армии современным оружием, многие образцы которого не имеют аналогов в мире.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%», — подчеркнул российский лидер.