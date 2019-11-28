Пять сценариев: у Киева есть план по возвращению Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на конференции «Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты». По его словам, «все сценарии — на пользу Украине». При этом он не стал раскрывать их суть.

Данилов предложил создать «гуманитарные коридоры» на линии соприкосновения для граждан Украины, которые проживают на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Он назвал это «главным приоритетом работы по реинтергации». «Граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения», — сказал секретарь СНБО.

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Он выразил уверенность в том, что на предстоящей нормандской встрече «враги Украины» будут делать все возможное, чтобы Киев согласился на «какие-то отношения» с республиками Донбасса. «Ситуация достаточно сложная. Нам нужна нормандская встреча. Но я уверен, что президент [Украины] Владимир Зеленский не сделает ни одного шага, который будет не в пользу нашего государства. Украина будет отстаивать только свои интересы», — заверил Данилов.

Он также пообещал вернуть границы Донецкой и Луганской областей и Крым.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал подобные заявления «неким тендером на лучшего исполнителя проекта по «возвращению Крыма» и «капитуляции» Донбасса». «Победитель «конкурса» получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ», — сказал Бальбек RT.

Накануне Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову сообщило, что власти самопровозглашенной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. В рамках первого тура этих переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в указанный закон, сказала она. Никонорова отметила, что пока рано говорить о результатах. По ее словам, эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Глава МИД ДНР выразила надежду, что в ходе следующей встречи участники контактной группы смогут рассмотреть проект документа, который включит в себя все замечания и предложения обеих сторон переговоров.

Срок действия существующего в настоящее время закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает 31 декабря этого года. Вопрос о порядке управления в регионе, как ожидается, станет одной из ключевых тем для обсуждения на саммите «нормандского формата»: он пройдет 9 декабря в Париже.

Незадолго до этого руководитель представительства президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью LB.ua заявил, что команда главы страны активно разрабатывает стратегию возвращения полуострова в ее состав. «Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках», — сказал он.

По словам Кориневича, Владимир Зеленский поставил задачу найти дипломатические пути возвращения региона, которые касаются разработки переходного правосудия и реинтеграции жителей полуострова.

Правительство Украины планирует делать все, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня ни на внутригосударственном, ни на международном уровне, констатировал он.

Вместе с тем руководитель представительства президента в регионе отказался подробно рассказывать о том, как будет выглядеть стратегия команды Зеленского по возвращению Крыма в состав Украины и какие политические моменты в ней будут прописаны.

«Мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе Российской Федерации был человек, который понимает, что такое международное право и ценности международного сообщества», — считает он.

Крым стал субъектом РФ в 2014 году по итогам референдума. Голосование состоялось в марте после госпереворота на Украине. Киев до сих пор не признает его официальных результатов и считает нахождение полуострова в составе России оккупацией. В этом его поддерживают США, члены Евросоюза и некоторые другие страны. При этом Москва настаивает на том, что присоединение Крыма отвечает нормам международного права.