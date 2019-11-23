Война машин: Россия создает группировки боевых роботов

В России создают принципиально новых беспилотных боевых роботов, способных выполнять задачи с максимальной автономией и минимальным дистанционным участием оператора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Основной для новшества является экспериментальная платформа «Маркер», впервые публично представленная в прошлом месяце на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов и разработанная НПО «Андроидная техника».

Для роботов предусмотрено пять платформ, в частности: транспортно-заправочная машина и робот охраны. Все они будут способны нести и применять стрелково-гранатометный модуль, 120-миллиметровый миномет, запускать одноразовые дроны. Роботы должны быть созданы к 2025 году.

«В будущем эти машины столкнутся с себе подобными. Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности», — уверены в российском ОПК.

Накануне президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, на котором рассматривались перспективы развития Вооруженных сил до 2030 года, передает ФАН.

Он отметил уровень оснащения российской армии современным оружием, многие образцы которого не имеют аналогов в мире, передает НСН.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%», — подчеркнул глава государства.

Путин также рассказал о необходимости расширения линейки разведывательных и ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем при создании высокоточного оружия.

«Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя», — отметил он.

Месяцем ранее стало известно, что в НАТО начали внедрять дешевые беспилотные морские системы из-за опасений относительно высокой активности русских подлодок. Особенно западные стратеги обеспокоены носителями крылатых ракет «Калибр» ВВС России.

В частности, в Португалии испытали десятки различных систем для борьбы с противниками, а именно — обнаружения субмарины, установки слежки за ней и передачи ее координат ударной корабельной группе.

Так, во время учений «Серебряная стрела» в Латвии военные протестировали модернизированную версию беспилотных аппарата REMUS 600, которые оснащены гидролокатором, различными сенсорами и датчиками.

Кроме того, НАТО применила в маневрах Wave Glider — автономного робота, который может нести на себе сложную аппаратуру слежения.

Он подзаряжается от солнечных батарей и способен практически неограниченное время передвигаться по поверхности океана со скоростью до двух километров в час.

В августе нынешнего года тяжелый ударный беспилотник «Охотник» выполнил свой первый полет в сопровождении истребителя Су-30СМ — следует из расширенного видео его первых летных испытаний, опубликованного Минобороны на YouTube.

Бортовой номер испытанного опытного образца «Охотника», согласно опубликованным кадрам, — 071. В ролике показано, как «Охотник» и истребитель летят параллельно друг другу на одной скорости и высоте.

Управляемый пилотом Су-30СМ на отдельном участке совершает полет с выпущенными шасси, также, как аппарат, повторяя уровень крена беспилотника вправо или влево. Такой параллельный полет осуществляется для сверки летных параметров и работы систем испытываемого летательного аппарата с соответствующими параметрами уже отработанного самолета.

Первый полет «Охотника» продолжался более 20 минут. В Минобороны уточнили, что аппарат под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 м и совершил успешную посадку. Полет был осуществлен на одном из испытательных аэродромов Министерства обороны.

В мае сообщалось, что Агентство перспективных исследований минобороны США (DARPA) собирается разработать искусственный интеллект (ИИ) для американских боевых самолетов. Проект получил название Air Combat Evolution (ACE).

Предполагается, что ИИ выведет системы автопилота на новый уровень качества и управляемые им истребители смогут реагировать в бою быстрее, чем пилоты. Издание обратило внимание, что ближний воздушный бой требует от летчиков особой концентрации и напряжения.

Система ИИ может быть обучаемой, то есть способна осваивать воздушные сражения от базовых простых элементов до сложных маневров. Мастерство новых технологий будут оценивать опытные пилоты.

«Мы предвидим будущее, в котором ИИ будет обрабатывать маневры за доли секунды», — рассказал подполковник ВВС США Дэн Яворсек.

Вашингтон уже давно заинтересован внедрением искусственного интеллекта в оборонную систему.

В марте президент Дональд Трамп даже указал это в бюджетном запросе, который он направил в конгресс США. В нем он просил увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

В запросе администрация указала на инвестирование в новые технологии, в том числе автономные системы, гиперзвуковые технологии и программы искусственного интеллекта. Причем на ИИ исполнительная власть планирует потратить порядка $208 млн. Белый дом собирается выделить «более $59 млн на исследования, разработку и создание прототипов».

Южная Корея также планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на доклад ведомства по программам закупок вооружений. Эти роботы будут созданы не только в форме человека, но и животных, змей, насекомых и морских обитателей. Область применения таких роботов довольна обширна. Они могут быть использованы в разведывательных целях, а также в поисково-спасательных операциях.