«Неприятный эпизод»: почему Минск отказался от базы ВКС РФ

Белоруссия закупила российские истребители Су-30СМ вместо размещения военной базы РФ на своей территории, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1».

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Как он рассказал, изначально Минск пробовал договориться с Москвой об оказании ему помощи в решении «сложной и очень затратной задачи» — покупки истребителей. При обсуждении этого вопроса белорусской стороне поступило предложение разместить на ее территории военно-воздушную базу РФ, сказал Зась. «Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — отметил он.

По словам госсекретаря Совета безопасности, страна в этом вопросе опиралась на собственные возможности. Он подчеркнул важную роль верховного главнокомандующего, президента Белоруссии Александра Лукашенко, который с самого начала непосредственно участвовал в этом вопросе.

Как сказал Зась, без его участия и поддержки эта задача до сих пор оставалась бы нерешенной.

Накануне в Белоруссию прибыла первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных 12-ти. Еще два самолета Россия отправит соседнему государству на следующей неделе. В соответствии с контрактом, поставка этих самолетов осуществляется поэтапно.

В целом к идее создания на территории Белоруссии российской базы в стране относятся скептически. В начале прошлого месяца глава белорусского МИД Владимир Макей сказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что в размещении военно-воздушной базы РФ на территории государства «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». К тому же он обратил внимание, что сегодня этот вопрос не стоит в повестке российско-белорусских отношений.

«С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе», — пояснил министр.

Он заверил, что это решение Минска никак не связано с позицией европейских соседей. По его словам, в Белоруссии никогда не будут принимать принципиальное решение под влиянием внешних сил. «Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет — это основной принцип», — констатировал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отнесся к отказу Минска разместить у себя российскую базу «неприятным эпизодом».

При этом, как он сказал газете «Коммерсант», главным является то, что белорусская сторона подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.

Впервые о плане создать авиабазу в Белоруссии заявил российский министр обороны Сергей Шойгу в апреле 2013 года в Минске на встрече с Александром Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что его страна остается надежной военной союзницей России, но все же не хочет иметь у себя российскую военную базу.

Президент России Владимир Путин 19 сентября 2015 года распорядился подписать соглашение о создании на территории соседнего государства российской авиабазы. В соответствующем документе говорилось, что Минобороны поручено совместно с МИД России провести переговоры с Минском и заключить это соглашение от имени России.

Но в октябре того же года Александр Лукашенко заявил, что речи о размещении российской авиабазы на территории Белоруссии никогда не велось.

«Я наблюдаю в последнее время вопли нашей оппозиции по поводу размещения российской авиабазы на территории Беларуси. Я ничего об этом не знаю. Человек, который должен принимать это решение, — я — об этом ничего не знаю», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что на данный момент республике не нужна база, а тем более военно-воздушные силы. По его словам, стране нужны определенные вооружения, о чем он ранее публично говорил Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.