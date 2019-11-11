Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону

Президент России Владимир Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность прохождением «пика модернизации». По его словам, финансирование уменьшилось не из-за того, что к этим вопросам относятся «спустя рукава».

На совещании в правительстве глава государства подчеркнул, что основные работы, связанные с необходимостью интенсифицировать обеспечение безопасности страны и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, прошли.

Российский лидер отметил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и коллективы должны продолжать работать, производить высокотехнологичную продукцию и технику, а не «выпускать кастрюли», как это было в конце прошлого столетия.

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Путин поручил подготовить «четкие и понятные» планы по тому, как вовлекать оборонные предприятия в реализацию нацпроектов, и доложить о необходимых нормативно-правовых и организационных решениях.

Обсуждение сокращения военных расходов в национальных бюджетах в последнее время ведется особенно активно. В конце октября президент России указывал на необходимость его продолжения.

«Хочу обратить ваше внимание, что ни для кого не секрет — и мы этим гордимся, — что сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности и, что самое главное, эффективная современная армия», — сказал глава государства на саммите Россия — Африка.

При этом российский лидер подчеркнул, что в этом направлении еще многое нужно сделать.

Он обратил внимание, что Россия тратит на нужды Минобороны менее 3% ВВП. К тому же, в стране есть тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов.

«Конечно, сокращение военного бремени — это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — подчеркнул Путин.

Незадолго до этого в интервью для RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya глава государства в очередной раз отметил важность расходов на оборону.

«Я, наверное, не открою для вас никакого секрета, а может быть, удивлю, не знаю, но Россия занимает седьмое место по расходам. Саудовская Аравия — третье после США, которые тратят 716, по-моему, миллиардов [долларов] и запросили на следующий год уже 750 [млрд]; после Китая — там где-то 177 с небольшим млрд [долларов]; потом Саудовская Аравия — сколько там, я не знаю, 59 [млрд долларов], по-моему; потом Великобритания, Франция; потом Япония — 48,1 [млрд долларов], по имеющимся у меня данным; а потом только Россия на седьмом месте — 48 млрд. И при этом у нас есть оружие, которого нет в мире», — сказал президент.

По его словам, это результат целенаправленной работы на важнейших направлениях. В этой связи он отметил специалистов, которые смогли определить эти направления и сконцентрировать на них ресурсы.

На вопрос о возможности возвращения в обстановку «холодной войны» российский лидер ответил, что его страну это затронуло бы в наименьшей степени. Свою позицию он объяснил тем, что у России есть перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире. «Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», — отметил он.

Президент подчеркнул, что гонка вооружений — «это плохо, и ничего хорошего для мира она не сулит», но

Москва не намерена втягиваться в непомерные для страны бюджетные расходы.

Тем временем, в военной сфере страны проявляются экономические трудности. Как заявили 10 октября в комитете Госдумы по обороне, возглавляемом генерал-полковником Владимиром Шамановым, российское правительство настойчиво игнорирует потребности армии. Это обозначено в заключении комитета на проект закона «О федеральном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов». В числе основных претензий депутатов — недоиндексация военных пенсий, очереди на жилье и низкие зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.

В комитете предупредили, что такая позиция правительства может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости. «Такое положение дел для большинства категорий гражданского персонала воинских частей <…> практически привело к выравниванию уровней оплаты труда работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией, а также к нивелированию гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями», — говорится в документе.

Владимир Шаманов предупредил, что проблемы в этой сфере могут привести к увеличению социальной напряженности среди военнослужащих.