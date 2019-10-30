«Лучше не стало»: жители ДНР рассказали о разводе войск в Донбассе

«Гремит постоянно»

«Что происходит — живем, развод войск уже мало кого интересует, настолько это все надоело. Разводы, заводы, Минск — уже сбились со счета какой там Минск», — рассказала «Газете.Ru» жительница Еленовки Ирина. По ее словам, «в поселке слышно, как разводят войска — иногда они делают это очень громко».

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Люди перестали за этим следить, у них уже нет никакой надежды, отмечает она, в какие-то положительные перемены пока не верится.

В свою очередь, житель Донецка добавил, что в связи с разведением войск практически ничего не изменилось,

обстрелы продолжаются — «гремит постоянно».

По его мнению, вместо отвода войск ополченцы должны «дать по шапке» украинским силовикам. «Какой там развод войск, их просто надо бить больно, тогда они поймут. На месте их надо бить, они сами убегут», — уверен он.

«Стало только тревожнее»

На вопрос «Газеты.Ru», стало ли в регионе спокойнее после объявления о начале развода войск, жительница ДНР ответила, что «люди больше не верят, что что-то изменится».

«Лучше не стало. Стало только более тревожно, как-то все грустно, и сказать, что народ на что-то надеется — я такого не слышала», — подчеркивает она.

При этом в Донецке ситуация наладилась, когда украинских военных отогнали вдоль Волновахи, уверен местный житель Виктор.

«Теперь [снаряды] нас не достают. Однако в окопах постоянно обстреливают, нам все это слышно. Лупятся где-то в районе Докучаевска и Широкого», — отмечает он.

Ирина из Еленовки уверена, что военные действия в Донбассе не завершатся «ни завтра, ни через год». По ее собственным ощущениям, на завершение конфликта «может уйти и пять лет».

«Зеленский ничего не решает»

В ДНР мало что знают о новом правительстве Украины, рассказывают местные жители. Конечно, здесь в курсе, что новым президентом стал Владимир Зеленский, однако Ирина считает, что президент на Украине мало что решает. «Не думаю, что его обещания и действия на что-то влияют. Это просто шоу, интересный парень, в «95-м квартале» смешно играл», — добавила жительница Еленовки.

Она также отметила, что ее не интересует, что происходит на Украине, потому что для нее это — другая страна.

Виктор же и вовсе говорит, что на Украине «не правительство, а базар», и такое положение дел началось задолго до конфликта в Донбассе. «На Украине всегда был конфликт между востоком и западом, и при [экс-президенте] Викторе Януковиче противостояние было слабее», — говорит он.

То, что происходило в регионе после переворота 2014 года, Виктор характеризует как то, что «Киев обокрал Донбасс», лишив местных жителей пенсий, а местные власти сбежали, «оставив людей на выживании».

Местные из Донецка ездят на другую сторону за пенсией или к родственникам, добавляет житель города, там идет такой «подвальный бубнеж» — они боятся ополченцев.

«А о Зеленском даже и думать нечего, какой-то президент. Я бы за него не стал голосовать, он не глава государства. Надо было кому-то его поставить, деньги в него вложили вот и все», — ответил Виктор на вопрос «Газеты.Ru», проголосовал бы он за Зеленского, если бы ДНР участвовала в выборах президента Украины.

Выхода из сложившейся в Донбассе ситуации местные жители не видят.

«Сейчас просто будет вялотекущая война. Я думаю Киев, ДНР и ЛНР вряд ли решают эти вопросы, но я не знаю, кто этим занимается. Зеленский не сможет завершить конфликт, не думаю, что он вообще что-то решает», — подытожила жительница Еленовки.