Это предлог: Лавров раскритиковал США за планы по Сирии

США вместе с участниками возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что их действия в этой стране противоречат международному праву. Глава российского дипведомства выразил мнение, что

Вашингтон использует защиту нефтяных месторождений САР от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и ряде других стран) только как предлог для того, чтобы остаться в арабской республике.

Лавров обратил внимание, что американская сторона еще в марте на уровне руководства страны заявила, что террористы «побеждены, уничтожены до конца», но теперь США возвращаются в Сирию даже после заявления о выводе всех своих вооруженных сил из этой страны. Причем в САР вернутся даже те, кто был выведен в Ирак.

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«В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Он отметил, что российская сторона разделяет такой подход и Вашингтон об этом «прекрасно знает». Лавров заверил, что Москва будет отстаивать эту позицию.

Глава ведомства напомнил, что Россия, Иран и Турция осуществляют военное присутствие в Сирии с одобрения властей страны, в отличие от незаконной деятельности США на сирийской территории.

«Сочинские договоренности — как по Идлибу год назад, так и договоренности 22 октября на границе Сирии с Турецкой республикой — были одобрены правительством в Дамаске, лично [сирийским] президентом [Башаром] Асадом, так, собственно, и курдами. Поэтому мы исходим из того, что деятельность, о которой мы сейчас ведем речь, она направлена на достижение мира, на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Я не припомню аналогичных оценок в отношении тех действий, которые предпринимают США на границе», — обратил внимание Лавров.

К тому же он подчеркнул, что незаконное нахождение сил США в Сирии существенно отличается от присутствия там военных из России, Ирана и Турции. Глава российского ведомства отметил формулировку Вашингтона о том, что в САР он намерен «защищать» нефтяные поля Сирии. «Получается, «защищают» от самой Сирийской Арабской Республики», — констатировал министр.

Накануне министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли заявил о намерении продолжать бороться с ИГ в Сирии. Эспер уточнил, что, хотя многие государственные и негосударственные игроки продолжают бороться за контроль над территориями и ресурсами, цель Вашингтона все равно остается прежней — разгромить террористические группировки. По его словам, последнее перемещение американских сил как раз было направлено на продолжение этой миссии.

Он уточнил, что те американские военнослужащие, которые остаются в Сирии, продолжат осуществлять контртеррористические операции в тесном контакте с курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС).

К тому же глава Пентагона заверил, что США продолжат обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

Соединенные Штаты намерены сохранять в САР контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор и базой Эт-Танф, которая находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Ей подконтрольна 55-километровая зона вокруг города.

«Фундаментальная цель охраны этих нефтяных полей заключается в том, чтобы не допустить доступа к ним [боевиков террористической группировки] ИГ, не допустить возрождения ИГ. Мы все еще привержены ведению кампании борьбы с ИГ. Мы не хотим ее возрождения и получения ею прибылей за счет этого (добычи нефти на этих месторождениях с последующей продажей — «Газета.Ru»)», — сказал Марк Милли.

Эспер выразил готовность американских вооруженных сил противостоять в том числе возможным попыткам России и Сирии взять эти нефтяные объекты под свой контроль. Он объяснил это желанием Вашингтона гарантировать, что коалиция СДС «имеет доступ к ресурсам». «Чтобы охранять тюрьмы [с заключенными из числа боевиков], вооружать свои силы, помогать нам в миссии по разгрому ИГ», — сказал он.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп пообещал в своем Twitter, что власти его страны не позволят террористам запрещенного в России «Исламского государства» вернуть под свой контроль нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии.

«Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — написал Трамп.