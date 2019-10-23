Начали заранее: россияне приступили к патрулированию в Сирии

Турция прекращает военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Он пояснил, что дальше все будет зависеть от качества выполнения договоренностей, в том числе об отводе вооружений, а также сил и средств курдских подразделений.

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По словам Лаврова, район, прилегающий к зоне проведения «Источника мира», будут совместно патрулировать российская военная полиция и сирийские войска.

Россияне должны были заступить на эту службу в 12.00 23 октября (время совпадает с мск), но о начале патрулирования ими территории вблизи Манбиджа российская военная полиция сообщила уже в 5.00.

Совместно с сирийскими военными они будут способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы. На осуществление этого плана у курдов есть 150 часов.

Почти на таких же условиях 17 октября вице-президент США Майк Пенс согласовал с Эрдоганом временное прекращение огня в Сирии. Но тогда речь шла не о 150 часах, а о 120. Предполагалось, что США будут способствовать отводу курдских формирований за линию, которая должна проходить примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Вашингтон получил от курдов гарантии об их организованном отходе от турецкой границы.

Согласно нынешним договоренностям Путина и Эрдогана, совместное патрулирование будут проводить и российско-турецкие силы, но уже после того, как курды отведут свои отряды самообороны от сирийско-турецкой границы. Турция и Россия будут патрулировать территории к западу и востоку от района «Источника мира», кроме города Камышлы.

Согласно меморандуму, подписанному Путиным и Эрдоганом по итогам переговоров, существующий статус-кво в зоне проведения Турцией военной операции в районе между городами Тель-Абьяд и Рас аль-Айн глубиной 32 км будет сохранен.

«Все террористы YPG (курдские «Отряды народной самообороны». — «Газета.Ru») будут выведены с этой территории… И Турция, и Россия будут продолжать прикладывать усилия, чтобы было политическое урегулирование в Сирии», — подчеркнул турецкий лидер.

Главной темой встречи Путина и Эрдогана, продолжавшейся более шести часов, стала ситуация на севере Сирии, где 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.

В рамках этих действий планировалось создать «зону безопасности», куда Анкара смогла бы переселить беженцев из САР. Президент Турции на переговорах объяснил российскому коллеге задачи этой операции.

Как отметил президент России на пресс-конференции, в Москве не раз подчеркивали, что с пониманием относятся к шагам Турции.

«Затронули все, что связано с операцией «Источник мира». Основная задача — ликвидация РПК («Рабочая партия Курдистана», Анкара считает ее террористической организацией. — «Газета.Ru») и YPG и обеспечение возвращения сирийских беженцев», — уточнил Эрдоган.

По словам российского лидера, встреча в Сочи позволила выйти на «судьбоносные решения» о разрядке Сирии. Он заявил, что Москва разделяет беспокойство Анкары в связи с усилением в Сирии терроризма и этноконфессиональных противоречий, которые «искусственно подогревались со стороны». «Считаем необходимым помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить бремя социально-экономической нагрузки, которую несут страны, согласившиеся принять сирийцев», — сказал Путин.

О положениях меморандума о взаимопонимании он позже проинформировал президента Сирии Башара Асада в телефоном разговоре, который состоялся по инициативе российской стороны, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент России рассказал, что в итоге главной задачей стороны назвали восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий на политическом треке, в том числе работу в рамках Конституционного комитета.

Асад поддержал принятые решения и заявил о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на границу, добавил Песков.

К тому же, сирийский лидер выступил против любого захвата территорий арабской республики и назвал виновными в сложившейся ситуации на севере страны тех, кто преследовал сепаратистские цели.

Кроме того, президент САР указал на необходимость возвращения сирийских беженцев на родину. По его словам, Дамаск продолжит бороться с терроризмом и оккупацией на всей территории всеми законными способами.