«Ярс» и «Искандер»: Россия испытала ракеты в ходе учений

В рамках стратегических учений «Гром-2019» под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны.

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В ведомстве уточнили, что подлодки Северного и Тихоокеанского флотов запустили баллистические ракеты по полигонам Кура (на Камчатке) и Чижа (в Архангельской области) из акваторий Баренцева и Охотского морей. Кроме того, надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии осуществили пуски крылатых ракет «Калибр» из акваторий Баренцева и Каспийского морей. Их цели находились на берегу.

Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты также выполнил расчет подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

Он был осуществлен с космодрома Плесецк по полигону Кура. Кроме того, крылатые ракеты были запущены из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Помимо этого, в ходе учений стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты на полигонах «Пембой» в Коми и Кура.

«Проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме», — подчеркнули в Минобороны. Российские военные обратили внимание, что все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

В ведомстве пояснили, что управление практическими пусками ракет осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.

Учения по управлению ВС «Гром-2019» проходят в России с 15 по 17 октября. В них задействованы 12 тыс. военных, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения (РВСН), ракетоносцы и корабли. Участие в маневрах также принимают соединения и воинские части, обеспечивающие стратегическое сдерживание. При этом другие участники — подразделения спецназначения — выступают в роли сил условного противника.

О том, что в ходе учений будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, 14 октября сообщил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.

Он отметил, что маневры будут включать запуск баллистических ракет «Булава» и «Синева».

«Для действий авиации будут использоваться десять аэродромов на всей территории страны», — цитировало его слова РИА «Новости».

На брифинге для иностранных атташе он обратил внимание, что учения состоятся только на российских полигонах, причем иностранные контингенты к ним не привлекаются.

Генерал-майор рассказал, что в ходе маневров военнослужащие, согласно плану, должны развернуть группировки стратегических сил, подготовить их к применению высокоточного оружия большой дальности, а также всесторонне обеспечить боевые действия в районах применения войск.

«При отработке мероприятий всестороннего обеспечения предусматриваются практические действия войск по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности противника, усилению охраны и обороны военных объектов», — сказал Ильин.

Целью маневров он назвал проверку подготовленности органов военного управления и улучшение навыков работы руководящего и оперативного состава.

«Замыслом учения предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ... происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства», — рассказал представитель Минобороны.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, учения необходимы для слаженной работы обновленной структуры российских ВС. «Учитывая новую структуру, которая у нас сложилась в вооруженных силах, где теперь есть четыре округа и пять командований, флот, Минобороны РФ и Генеральный штаб хотят проверить подготовку по совместному взаимодействию между командованиями разных округов и отработать серьезные стратегические задачи», — сказал он RT.