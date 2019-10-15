Наказал за Сирию: Трамп ввел санкции против Турции

Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Целью документа, подписанного главой страны, является оказание давления на турецкие власти, чтобы они прекратили проведение военной операции на севере Сирии.

«Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», — приводит РИА «Новости» слова письменного заявления Помпео.

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Как рассказали в Минфине, ограничительные меры, в частности, введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Помимо этого, в санкционный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Предпринятые Трампом меры поддержал сенатор Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина.

«Я решительно поддерживаю решение президента Трампа издать указ о введении санкций против турецких официальных лиц и экономики в связи с вторжением Турции на северо-восток Сирии. Турция нападает на курдские силы, которые сильнее всего поддерживали нас [США] в деле уничтожения халифата ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» — «Газета.Ru»)», — цитирует Грэма ТАСС.

Однако нашлись и те, кто посчитал санкции недостаточными для того, чтобы Турция прекратила свою операцию. Такое мнение, например, высказал старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

«Мы ценим запланированные администрацией [президента США Дональда Трампа] санкции, однако они недостаточны для того, чтобы наказать Турцию за ее вопиющие преступления в Сирии», — заявили в офисе американского политика, передает Reuters.

Подобное мнение выразила и спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси. «Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — цитирует РИА «Новости» письменное заявление Пелоси.

По ее словам, «неуравновешенные решения» Трампа подрывают авторитет США во всем мире. Она уверена, что именно президент Соединенных Штатов дал «зеленый свет» Турции на проведение военной операции против курдских формирований. Белый дом, в свою очередь, отрицает все обвинения, заявляя о том, что США, наоборот, требуют от Турции окончания боевых действий на севере Сирии.

9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира», которую он проводит на севере Сирии.

Атаки турецкой армии направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Власти страны направили своих военных в ту часть соседнего государства, где находятся формирования курдов, которых турки считают террористами. Благодаря «Источнику мира» Эрдоган намерен обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийских беженцев, которых Турция «не может бесконечно содержать».

Таким образом, Турция, зачищая территорию севера Сирии от курдских формирований, хочет создать так называемую зону безопасности, где и будут размещены сирийцы.

О своем намерении Эрдоган заявлял еще в начале сентября. «У нас есть прекрасное предложение: давайте вместе создадим такую зону для них, построим им дома, вокруг сделаем сады, чтобы они там могли жить по-человечески, в безопасности. Не рыбу им дадим, а удочки. И им будет хорошо, и Турции полегчает», — предложил глава Турции, однако к нему никто не примкнул, и он решил действовать самостоятельно.

Спустя три дня после объявленного начала операции, Турция уже контролировала сирийский город Рас эль-Айн, а спустя день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Вместе с тем турецкие власти не собираются останавливаться до тех пор, пока террористы не будут полностью вытеснены из Сирии, заявил ранее глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«Никто не может обвинить нас в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Курды в Сирии больше всего подвергаются мукам именно со стороны YPG/PKK (РПК). В итоге будет обеспечена территориальная целостность Сирии. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов», — пообещал министр.

Действия Турции на севере Сирии были осуждены многими странами, в частности, европейские и американские власти призывают Эрдогана прекратить проведение военной операции. Ранее президент России Владимир Путин призвал страны, военные которых находятся на территории Сирии нелегитимно, покинуть ее.

«И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской арабской республики должна быть полностью восстановлена», — приводит его слова РИА «Новости».