«Взвесить последствия»: Эрдоган сообщил Путину о вторжении в Сирию. LIVE

Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии

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Турецкие танки на границе с Сирией, 9 октября 2019 года Турецкие танки на границе с Сирией, 9 октября 2019 года
Турецкие танки на границе с Сирией, 9 октября 2019 года

Турецкие танки на границе с Сирией, 9 октября 2019 года

Lefteris Pitarakis/AP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название «Источник мира». До этого турецкий глава провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. За происходящим «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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19:17

Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе.

«Турция является нашим партнером, мы признаем, что у Турции есть свои озабоченности в сфере безопасности. Но при этом я призываю Турцию и всех остальных игроков действовать сдержанно и ответственно. Я призываю Анкару остановить военную операцию, которая разворачивается сейчас. Вторжение усилит страдания гражданских лиц, которое уже превосходит все, что мы можем описать словами», — подчеркнул он.

18:39

По сообщению государственного телевидения Сирии, курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Турции по северу Сирии.

18:30

Тем временем СМИ сообщают, что турецкая артиллерия нанесла удары по «объектам террористов» в сирийском городе Телль-Абъяд. Он расположен на севере Сирии очень близко к границе с Турцией.

18:26

В МИД Сирии предупредили, что в случае начала военной операции «режим Эрдогана поставит себя в один ряд с террористическими группировками».

18:15

В связи с последними событиями у Турции есть угроза потерять свой статус государства-гаранта Астанинского процесса, заявили в сирийском МИД. Там отметили, что это произойдет, если Анкара действительно начнет военную операцию на северо-востоке Сирии. Сирийские дипломаты уверены, что это станет сокрушительным ударом для всего политического процесса урегулирования.

18:07

Диалог президентов состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе него лидеры продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе учитывая договоренности, достигнутые в сентябре в Анкаре на встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса — России, Турции и Ирана.

17:56

В сообщении Кремля указали, что обе стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также уважения ее суверенитета.

17:48

Президент России Владимир Путин обсудил эту ситуацию в телефонном разговоре с Эрдоганом. Российский лидер призвал Анкару тщательно взвесить все обстоятельства и не нанести своей военной операцией ущерб совместным усилиям по урегулированию кризиса, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам разговора двух президентов.

17:40

Между тем, в Дамаске считают, что операция Турции в Сирии является нарушением международного права и суверенитета страны. При этом власти Сирии готовы защищать всю территорию республики.

17:35

«Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие», — заявил президент Турции.

17:30

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. По его словам, операция «Источник мира» ВС Турции проводится совместно со Свободной сирийской армией и направлена против Рабочей партии Курдистана и группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.