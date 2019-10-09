«Взвесить последствия»: Эрдоган сообщил Путину о вторжении в Сирию. LIVE

Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе.

«Турция является нашим партнером, мы признаем, что у Турции есть свои озабоченности в сфере безопасности. Но при этом я призываю Турцию и всех остальных игроков действовать сдержанно и ответственно. Я призываю Анкару остановить военную операцию, которая разворачивается сейчас. Вторжение усилит страдания гражданских лиц, которое уже превосходит все, что мы можем описать словами», — подчеркнул он.