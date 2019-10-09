«Взвесить последствия»: Эрдоган сообщил Путину о вторжении в Сирию. LIVE

Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе.
«Турция является нашим партнером, мы признаем, что у Турции есть свои озабоченности в сфере безопасности. Но при этом я призываю Турцию и всех остальных игроков действовать сдержанно и ответственно. Я призываю Анкару остановить военную операцию, которая разворачивается сейчас. Вторжение усилит страдания гражданских лиц, которое уже превосходит все, что мы можем описать словами», — подчеркнул он.
По сообщению государственного телевидения Сирии, курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Турции по северу Сирии.
Тем временем СМИ сообщают, что турецкая артиллерия нанесла удары по «объектам террористов» в сирийском городе Телль-Абъяд. Он расположен на севере Сирии очень близко к границе с Турцией.
В МИД Сирии предупредили, что в случае начала военной операции «режим Эрдогана поставит себя в один ряд с террористическими группировками».
В связи с последними событиями у Турции есть угроза потерять свой статус государства-гаранта Астанинского процесса, заявили в сирийском МИД. Там отметили, что это произойдет, если Анкара действительно начнет военную операцию на северо-востоке Сирии. Сирийские дипломаты уверены, что это станет сокрушительным ударом для всего политического процесса урегулирования.
Диалог президентов состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе него лидеры продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе учитывая договоренности, достигнутые в сентябре в Анкаре на встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса — России, Турции и Ирана.
В сообщении Кремля указали, что обе стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также уважения ее суверенитета.
Президент России Владимир Путин обсудил эту ситуацию в телефонном разговоре с Эрдоганом. Российский лидер призвал Анкару тщательно взвесить все обстоятельства и не нанести своей военной операцией ущерб совместным усилиям по урегулированию кризиса, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам разговора двух президентов.
Между тем, в Дамаске считают, что операция Турции в Сирии является нарушением международного права и суверенитета страны. При этом власти Сирии готовы защищать всю территорию республики.
«Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие», — заявил президент Турции.
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Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. По его словам, операция «Источник мира» ВС Турции проводится совместно со Свободной сирийской армией и направлена против Рабочей партии Курдистана и группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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