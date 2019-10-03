Большие перестановки: Путин увольняет силовиков

Президент России Владимир Путин произвел ряд перестановок в Следственном комитете (СК), МВД, МЧС и Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Соответствующий указ был опубликован 3 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Глава государства освободил от своих должностей начальника управления ФСИН по Владимирской области Андрея Винограда, начальника ГУ МЧС по Республике Коми Александра Князева, руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева, заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области, начальника главного следственного управления Андрея Неупокоева и главного инспектора МВД РФ Эдуарда Соболя.

Также в отставку были отправлены прокуроры Воронежской и Томской областей Николай Шишкин и Виктор Романенко.

Тем же указом российский лидер назначил Николая Басова начальником ГУ МЧС по Забайкальскому краю, Юрия Бобкина — начальником управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, а Олега Кадочникова — замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Помимо этого, Дмитрий Ким стал начальником Сибирского юридического института МВД РФ, Дмитрий Козлов — начальником ГУ МЧС по Севастополю, Юрий Лымарь — начальником главного управления ФСИН по Пермскому краю, а Игорь Ромашкин — начальником управления МВД по Астраханской области.

Кроме того, на пятилетний срок на должности руководителей СУ СК по Тверской области и СУ СК по ХМАО-Югре назначены Альберт Кизимов и Михаил Мокшин соответственно. Также на пять лет руководителем СУ СК по Смоленской области становится Анатолий Уханов, а по Курганской области — Богдан Францишко.

Один из отправленных в отставку сотрудников силовых ведомств — Виктор Леденев — получил федеральную известность после конфликта с главредом регионального издания «Новые колеса» Игорем Рудниковым. Журналист более полутора лет провел в СИЗО по обвинению в вымогательстве $50 тыс. у генерала Леденева. Суд не счел действия журналиста вымогательством. По статье о самоуправстве его приговорили к 550 часам обязательных работ.

Андрей Неупокоев отправился в отставку после того, как СК обнаружил в отделе полиции «Дзержинский» 82 дела, по которым затягивали сроки следствия.

Таким образом сотрудники улучшали показатели раскрываемости, потому что пока дело находится в производстве, оно не считается нераскрытым.

В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело по признакам превышения служебных полномочий. По завершении служебной проверки глава МВД Владимир Колокольцев получил ходатайство об освобождении Неупокоева от занимаемой должности в связи с неполным служебным соответствием. Такие сведения появились в публичном пространстве еще в августе. Андрей Неупокоев был главным следователем области с марта 2017 года.

Помимо перечисленных лиц президент также освободил от должности директора ФСИН генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Этот указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Информацию об этой отставке ранее распространили некоторые СМИ. Журналисты уточняли, что Корниенко покидает свой пост из-за предельного возраста пребывания на службе. По информации ТАСС, это решение было принято еще в конце сентября, когда Корниенко исполнилось 65 лет, — это предельный возраст работы в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Сведения об отставке Корниенко подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева также пояснила «Интерфаксу», что отставка связана с возрастом теперь уже бывшего директора ФСИН.

При этом еще 2 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что указа об увольнении Геннадия Корниенко с поста главы ФСИН еще не было.

По данным сайта федеральной службы, Корниенко получил высшее техническое и высшее специальное образование. У него есть ученая степень кандидата юридических наук, государственные награды и звание генерал-полковника.

В 2012 году президент России назначил его на должность директора ФСИН.

До этого он служил в органах государственной безопасности, работал замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) РФ и занимал пост директора Государственной фельдъегерской службы.