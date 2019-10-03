«Непобедимый»: американцы показали новый вертолет-разведчик

Вертолет Bell 360 Invictus создается компанией Bell Helicopter — американским производителем вертолетов и винтокрылов, входящим в конгломерат Textron — для участия в программе FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), по результатам которой будет выбран новый ударный вертолет армии США.

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В Bell рассказали об особенностях перспективного вертолета, разрабатываемого для участия в этом тендере. Считается, что по результатам программы будет отобран кандидат на замену парка вертолетов AH-64 Apache, пишет Defense News.

«Компания Bell абсолютно привержена тому, чтобы предоставить в распоряжение армии США самое доступное, наиболее устойчивое, с наименьшим риском и наименее сложное решение в рамках тендера FARA, одновременно отвечающее всем требованиям заказчика», — заявил вице-президент компании Bell по усовершенствованным системам вертикального подъема Кит Флэйл.

Ранее считалось, что в основу боевого разведывательного вертолета ляжет перспективный конвертоплан V-280 Valor («Доблесть»), но генеральный директор Textron подчеркнул, что для тендера FARA будет выбран проект вертолета на основе технологий, уже реализованных в гражданской модели.

Речь идет о разрабатываемом транспортном Bell 525 Relentless. Во многом это обусловлено его скоростными характеристиками. На испытаниях Relentless развил скорость в 200 миль в час, а заказчики из военного ведомства США предъявили требования к скорости на уровне 180 миль в час.

Ключевыми в Bell 360 Invictus, в отличие от предыдущих моделей, станут несколько особенностей. «Непобедимый» получит несущий винт с четырьмя лопастями (на машине Bell 525 Relentless их пять) диаметром в 40 футов (примерно 12 метров). Большая часть технологий изготовления лопастей меньшего диаметра будет перенесена на Bell 360 Invictus из программы Bell 525 Relentless.

Кабина вертолета будет «стеклянной» и тандемного типа. Одно из главных требований военных — возможность перевозки вертолета в грузовой кабине военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III.

Вертолету дадут двигатель, разработанный инженерами General Electric по программе Turbine Engine Program (ITEP) — GE T901. Агрегат, на разработку которого потратили $300 млн, построен на архитектуре T700 (используется в вертолетах AH-64 и UH-1). Представители General Electric заявляют о приросте мощности на 50% по сравнению с предшественником (мощность T700 — до 1967 кВт).

Что примечательно, Invictus получит второй силовой агрегат, который может кратковременно повысить энерговооруженность вертолета.

«Когда это будет необходимо по обстановке, мы получим ту дополнительную мощность и скорость, которая нам потребуется именно в этот момент», — сказал Кит Флейл.

Еще одной особенностью машины станет пара крыльев, которые при достижении определенной скорости смогут обеспечить до 50% необходимой подъемной силы. А в хвосте вертолета будет установлен активный горизонтальный стабилизатор. В отличие от «Апача», вооружение «Непобедимого» будет скрыто в фюзеляже, что позволит снизить радиолокационную заметность машины и улучшить аэродинамику вертолета.

По словам Флейля, при необходимости ведения боевых действий «оружие вертолета может быть легко активировано». «Непобедимый» будет оснащен убирающимися шасси для снижения аэродинамического сопротивления, добавил Кит Флейль.

Новый вертолет получит 20-мм автоматическую пушку, а также пусковые установки для управляемых ракет.

«Все, что мы сделали, было сконцентрировано на том, как достичь минимального аэродинамического сопротивления на этом вертолете», — сказал Флейл. «Таким образом, нам не нужно добавлять какие-либо экзотические решения для «Непобедимого», чтобы получить скорости, необходимые для реализации требований программы FARA», — добавил он.

Bell в рамках FARA конкурирует с компаниями AVX Aircraft Co. (в партнерстве с L-3 Communications), Boeing, командой Karem Aircraft-Northrop Grumman-Raytheon и принадлежащей Lockheed Martin компанией Sikorsky.

Фирмы AVX и L3 представили свои проекты для FARA на ежегодном саммите Американской армейской авиационной ассоциации в Нэшвилле, штат Теннесси, этой весной. В конструкции с одним двигателем используется технология соосных несущих винтов с двумя движителями по бокам машины. Вертолет пока существует лишь в качестве концепта. В будущем могут появиться макет и прототип. Машина компаний AVX и L3 также выделяется на фоне аналогов очень крупными — как для винтокрылой машины — крыльями, создающими аэродинамическую подъемную силу. При этом крылья смогут складываться, обеспечивая тем самым компактность всей конструкции.

Инженеры выбрали схему с расположением членов экипажа бок-о-бок. Такая концепция не слишком популярна, если говорить об ударных вертолетах, однако активно используется на легких разведывательных и многоцелевых машинах, таких как Bell OH-58 Kiowa.

Компания Karem Aircraft объявила о том, что будет сотрудничать с Northrop и Raytheon, но пока известно очень мало деталей, как будет работать механизм объединения или на чем может быть основана конструкция предлагаемой машины. Во всяком случае, аппарат еще не дошел до стадии макетирования и, таким образом, шансы на победы Karem Aircraft в тендере FARA оцениваются как минимальные.

Bell планирует представить полноразмерный макет вертолета 14 октября 2019 года на выставке Ассоциации армии США. Компания заявила, что первый полет Bell 360 Invictus может состояться в 2022 году Решение о полномасштабном серийном производстве машины возможно не ранее 2028 года.

Конкурс FARA призван восполнить пробел в критических возможностях, который в настоящее время заполняют ударные вертолеты AH-64E Apache в сочетании с беспилотным летательным аппаратом Shadow после снятия с вооружения вертолетов OH-58D Kiowa Warrior производства Bell.

Конкурс FARA проводится армией США в рамках более масштабного тендера FVL, предполагающего разработку и производство пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации: от легких разведывательных и средних ударных до тяжелых транспортных.

Армия США рассмотрит все возможности в отношении скорости, дальности и полезной нагрузки, но хочет поощрять инновации в отрасли для конструкций, которые даже выходят за рамки требований заказчика и сделают перспективную машину вертолетом следующего поколения, который сможет нести боевую службу на протяжении большей части столетия.

По мнению руководства Bell, положительную роль в создании перспективного вертолета Bell 360 Invictus сыграет тот опыт и быстрота, которая была достигнута компанией при конструировании конвертоплана V-280 Valor («Доблесть»).

Как ранее писала «Газета.Ru», конвертоплан — летательный аппарат с поворотными лопастными винтами, которые на взлете и при посадке работают как подъемные, по принципу вертолета, а в горизонтальном полете — как тянущие, при этом подъемная сила обеспечивается крылом самолетного типа.

Создали V-280 в компании Bell учли опыт проектирования и эксплуатации конвертопланов XV-3 и XV-15 первого поколения, а также последовавших за ними гражданского конвертоплана BA 609 и первого серийного военного конвертоплана V-22 Osprey второго поколения.

В отличие от V-22, винты которого наклонялись вместе с двигателями, двигатели V-280 зафиксированы в горизонтальном положении, а переход между вертолетным и самолетным режимами осуществляется за счет наклона одних винтов.

«В целом перспективные вертолеты в США создаются с таким расчетом, чтобы объединить оружие и средства разведки для будущего применения вертолетов в полностью автономном режиме, когда машина будет самостоятельно обнаруживать, сопровождать и обстреливать большое количество целей в условиях резких маневров с поправками на ветер и другие условия», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Помимо всего прочего, вертолет Bell 360 Invictus, по словам представителей компании, сможет успешно адаптироваться к особенностям боевых действий в городских условиях, то есть совершать полет вдоль улиц и маневрировать между высотными зданиями.