Сапер погиб: БТР-80 переехал двух бойцов Росгвардии

Бронетранспортер сбил двоих сотрудников Росгвардии в Смоленской области, в результате чего один из бойцов от полученных травм скончался. Об этом сообщает пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии России.

Трагический случай произошел во время поиска саперами взрывоопасных предметов на местности. После срабатывания одной из мин образовалась дымовая завеса, за которой водитель БТР-80 не заметил двоих сослуживцев и наехал на них.

Состояние второго сбитого росгвардейца оценивается врачами как удовлетворительное.

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Военная прокуратура смоленского гарнизона начала проверку инцидента. Учения проходили в населенном пункте Жерновка. В учениях участвовали около 180 человек. БТР-80 весом около 14 т наехал на саперов Росгвардии в дневное время.

Сообщения о гибели сотрудников Росгвардии появляются в СМИ с определенной регулярностью. Бойцы гибнут как в результате несчастных случаев, так и от рук преступников. В июле этого года, передает НСН, 50-летний житель Среднеколымского района Якутии Александр Гаврилов открыл огонь из карабина по полицейской машине.

Наряд прибыл к дому Гаврилова после того, как местная жительница сообщила в дежурную часть о скандале с мужем. От огня якутянина сотрудник Росгвардии погиб на месте. Преступник после убийства военнослужащего покончил с собой.

В августе прошлого года четверо сотрудников Росгвардии в Кабардино-Балкарии погибли в результате схода лавины. Руководство ведомства выразило свои соболезнования близким погибших, пообещав принять все необходимые меры по поддержке их семей, передает ФАН.

Иногда росгвардейцы гибнут от рук сослуживцев. В октябре 2017 года старший лейтенант Росгвардии Марат Гаджиев ворвался в казарму одной из частей бригады, расквартированной в станице Шелковская в Чечне.

Он открыл огонь из огнестрельного оружия по находящимся внутри людям. В результате четыре росгвардейца получили ранения, от которых вскоре скончались.

После этого нападавший вступил в перестрелку с военнослужащими внутренней караульной службы, и был убит. Расстрел Гаджиевым своих сослуживцев в воинской части Росгвардии в Чеченской Республике не содержит в себе «никакого экстремизма и терроризма». Об этом заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Конфликт, в ходе которого Гаджиев из автомата застрелил четырех росгвардейцев, произошел из-за социальных и личных противоречий. «Данный товарищ ушел в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которое ему не было предоставлено. У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала», — заявил Золотов на заседании Совета Федерации.

В ходе его отпуска лейтенанта пытался уволить командир его батальона — в связи с тем, что у них не сложились отношения. К тому же, комбат решил выселить жену Гаджиева из части, сообщил Золотов.

В октябре 2016 года сотрудник Росгвардии, когда заряжал пистолет, случайно выстрелил в 27-летнего сослуживца.

«Сотрудник вневедомственной охраны случайно выстрелил из табельного пистолета Макарова в своего сослуживца, который от полученного ранения погиб», — заявили в ведомстве. Росгвардейца госпитализировали с огнестрельным ранением головы, но в больнице он скончался, не приходя в сознание.

Росгвардия была создана 5 апреля 2016 года в соответствии с указом президента Владимира Путина о преобразовании внутренних войск МВД в национальную гвардию, подчиняющуюся непосредственно главе государства.

В новую федеральную службу из системы МВД перешли структуры вневедомственной охраны ФГУП «Охрана», подразделения, осуществляющие контроль в сфере частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Возглавил новое силовое ведомство Виктор Золотов.