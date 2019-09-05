«Папу освободили»: как выпустили подозреваемого по делу MH17

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого в июне похитили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) из-за подозрений в причастности к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе.

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«Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру меру пресечения в виде личного обязательства», — объявил судья, удовлетворив тем самым апелляцию защиты. После этого Цемаха освободили из-под стражи в зале суда.

«Я знаю от адвоката, что суд одобрил прошение и папу по решению суда освободили, под подписку или нет — не знаю. По поводу как переправить отца сюда (ДНР) без документов и без денег адвокат сказал, что будет решать этот вопрос со следователем и наберет меня позже, пока нет подробностей, ничего более сказать не могу», — сказала РБК дочь Владимира Цемаха Мария.

Незадолго до освобождения из-под стражи Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября, это решение обжаловала его защита.

В начале сентября СМИ сообщили, что Цемаха якобы могут включить в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Впрочем, эти данные не получили подтверждения. Через некоторое время Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении малайзийского «Боинга» заявила, что собирается допросить Цемаха. Для этого необходимо, чтобы он находился на Украине и был доступен для следствия, уточнили в ССГ.

В июне сотрудники СБУ похитили в ДНР бывшего командира противовоздушной обороны (ПВО) республиканского ополчения Владимира Цемаха. По некоторым данным, его тайно вывезли с территории Донбасса в Киев. Спецслужбы миновали блокпосты и провезли его напрямую через линию разграничения.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что похищение Цемаха — это попытка Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

В ходе заседания гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске 17 июля представители ДНР назвали похищение жителя республики незаконным. Они потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций.

Полпред ДНР в контактной группе и глава МИД республики Наталья Никонорова 10 июля предположила, что для фальсификации данных о якобы причастности ополчения к катастрофе Киев может применить к жителю ДНР физическое давление. Она обратила внимание, что Цемаха назначили командиром бригады ПВО города Снежное спустя три месяца после крушения МН17.

«За пять лет не было представлено ни одного мало-мальски стоящего доказательства причастности ополчения республик к той трагедии, которая произошла. И для всех здравомыслящих людей, для мирового сообщества очевидно, что республики не имели ни средств, ни мотивов для того, чтобы осуществить данное преступление. Надеемся, что все факты будут расследованы нейтральной, независимой комиссией, и виновные понесут наказание», — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства ДНР.

Малайзийский «Боинг» следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, 17 июля 2014 года он потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе самопровозглашенную республику. Ополченцы в ответ на это заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

следователи считают, что к крушению причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Российский МИД назвал эти обвинения голословными и отметил, что они дискредитируют страну «в глазах международной общественности».

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в конце июля обвинил западные страны в том, что они делают поспешные выводы о результатах расследования крушения лайнера. Он заявил в интервью «Известиям», что у Куала-Лумпура и Москвы сходные взгляды по делу MH17. «Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали», — отметил он. Сайфуддин Абдулла уточнил, что его стране не предоставили полный доступ к сведениям из расследования.