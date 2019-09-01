Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва

Изменения прaвил призывa в армию, согласно которым срочники, призвавшиеся до 1 сентября нынешнего года, могут демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребенка или появления других оснований для увольнения, поднимают престиж военной службы – пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

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Кроме того, согласно нововведениям, молодой человек может отказаться от отсрочки. По словам парламентария, такой подход гарантирует большую защищенность прав военнослужащих, передает НСН.

«В нашей стране, слава богу, люди, которые прошли срочную службу в армии, имеют больше преференций на государственной и муниципальной гражданской службе, нежели те, кто не служил в армии. Поэтому молодой человек, который желает построить свою карьеру, желает, чтобы в его биографии была эта очень почетная и гордая строка о том, что человек год провел на обязательной военной службе — этот человек может отказаться от отсрочки», — указал депутат.

Изменения в призывном законодательстве коснутся студентов очной формы обучения, тех, кто имеет ученую степень, a также родных брaтьев или сыновей военных, погибших нa службе, передает ФАН.

В июне нынешнего года начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что

число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось.

Такое заявление он сделал в ходе форума «Армия-2019».

«Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче», — отметил военный.

Он добавил, что разработана специальная система, которая дает возможность молодым людям поступать в высшие учебные заведения. Это, в свою очередь, увеличивает процент призывников с высшим или средним специальным образованием, уточнил военачальник.

Месяцем ранее сообщалось, что Министерство обороны России рассматривает предложение о введении контрольного медицинского освидетельствования для определения правильности предоставления отсрочки или освобождения от службы по призыву.

Временно негодных по состоянию здоровья призывников предлагается отправлять на лечение. Такие идеи изложены в подготовленном ведомством проекте поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе».

«Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их негодными к военной службе по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования», — указали в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Введение таких мер, по замыслу их авторов, должно помочь бороться с медиками, которые за взятку освобождают призывников от службы,

выдавая им поддельные справки. При этом проведение очного контрольного медицинского освидетельствования предусмотрено в том случае, если призывник не согласен с заключением о его годности к военной службе.

Кроме того, в Минобороны предложили проводить медицинское освидетельствование непосредственно перед отправкой призывников в войска, чтобы выявить заболевания, препятствующие прохождению ими военной службы по состоянию здоровья, отметили в законопроекте.

Впрочем, вскоре представители Министерства обороны заявили, что материалах СМИ об ужесточении правил военного призыва «намерено допущена ошибка». Комментарий военного ведомства распространил телеканал «Звезда».

Представители Минобороны подчеркнули, что призывники никогда не направляются на дополнительное обследование в военные «госпиталя». В оборонном ведомстве напомнили, что призывники направляются на обследования в медицинские учреждения, перечень которых утверждают главы призывных комиссий.

Чуть ранее стало известно, что России существенно снизилось количество преступлений, которые военнослужащие совершают в отношении своих сослуживцев. Также отмечалось, что в структурах Вооруженных сил России произошло радикальное сокращение числа специальных дисциплинарных частей — дисбатов.

Согласно статистике, в последние годы существования СССР за неуставные отношения между военнослужащими были осуждены 17 тысяч человек, однако в настоящее время — их не более 300 человек. Более того,

на территории России осталось лишь два дисбата, в то время как на период 1991 года таковых было более 20.

По мнению экспертов, уменьшение числа проявлений неуставных отношений связано с сокращением срока службы по призыву.

В апреле нынешнего года президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое», — сказал Путин. При этом президент отметил, что для полного упразднения призыва в армию потребуются время и финансирование.