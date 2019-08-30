Новый фронт: Трамп создал космическое командование

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о создании Космического командования вооруженных сил США. Ранее глава Белого дома Трамп называл космос следующей областью военных действий. Об этом сообщает CNN.

«Те, кто хочет навредить Соединенным Штатам и попытаться бросить нам вызов в околоземном космическом пространстве, после создания Космического командования должны знать, что это будет совершенно другая игра в мяч», — сказал Дональд Трамп на церемонии в Белом доме, посвященной учреждению новой структуры в составе ВС США.

Космическое командование станет 11-м боевым командованием. Оно, по данным CNN, будет включено в состав Центрального командования США, которое контролирует операции на Ближнем Востоке, и Командования специальных операций США, под крылом которого находятся силы специального назначения.

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На первых порах в штате нового командования будут всего 287 военнослужащих, а его окончательное место постоянной дислокации пока еще не определено. Часть функций Космическому командованию будет передана в первую очередь от Стратегического командования США.

«Роскошь космического превосходства»

Создание Космического командования происходит в тот момент, когда США все больше обеспокоены угрозами для своих спутников, которые имеют решающее значение для военных операций и коммерческого бизнеса. Об угрозах орбитальной группировке космических аппаратов Соединенных Штатов на этой неделе писала «Газета.Ru».

«Мы больше не можем позволить себе роскошь рассматривать космическое превосходство как данность», — заявил в четверг в Пентагоне новый глава Космического командования ВС США генерал ВВС страны Джон Рэймонд.

«Существует реально растущая угроза. Масштабы и сложность стоящих перед нами задач связаны именно с этим»,

— сказал он, добавив, что «есть опасность подавления радиопомехами спутников связи и системы глобального позиционирования (GPS)», а также направленные энергетические угрозы.

«Наконец, есть ракеты, которые можно запустить с земли и поразить космические аппараты на околоземных орбитах. Примерно так, как это было продемонстрировано Китаем в 2007 году. Таким образом, в ближнем космосе существует полный спектр угроз. И мы обеспокоены всеми этими вызовами», — отметил Рэймонд.

В то время, как учреждение командования получило широкую поддержку, Трамп также говорил в четверг о Космических силах США, которые его администрация хочет создать под эгидой военно-воздушных сил США, подобно тому, как Корпус морской пехоты находится под управлением военно-морских сил США.

«За Космическим командованием вскоре последует — что очень важно — создание Космических сил Соединенных Штатов в качестве шестого вида вооруженных сил США», — сказал Дональд Трамп, добавив, что Космические силы будут «организовывать, обучать и вооружать личный состав» в целях безусловного выполнения задач, поставленных перед Космическим командованием.

Создание как Космического командования, так и в последующем Космических сил шло в США далеко не безоблачно.

Сторонники Космических войск как отдельного вида вооруженных сил утверждали, что ВС США стали навсегда зависимыми от космических аппаратов связи, разведки и навигации. И формирование новой структуры, по их мнению, надо произвести максимально быстро, чтобы успешно противостоять России и Китаю.

Москва и Пекин уже работают над тем, полагают американские аналитики, чтобы с максимальной эффективностью воспользоваться окнами уязвимости США, имеющимися в околоземном космическом пространстве.

Противники идеи создания Космических войск считают, что ее реализация создаст еще больше бюрократических надстроек, а также хотят защитить подведомственные им организации. Угроза для последних потерять власть и бюджетные средства, которые могут быть переданы новому формированию, более чем реальна.

К примеру, ранее министр обороны Джеймс Мэттис и некоторые американские законодатели подвергали резкой критике идеи американского президента. В те времена начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн немало потрудился над тем, чтобы смикшировать противоречивые позиции сторон. И вот, похоже, в этом сложном для Америки вопросе военного строительства есть однозначный результат.

В Роскосмосе никто иллюзий не питает

Без всякого преувеличения, сама идея создания Космических войск прочно ассоциируется в Соединенных Штатах исключительно с личностью Дональда Трампа.

Вместе с тем военные и промышленность в США, не ожидая окончательного решения о создании Космического командования, для начала принялись к освоению околоземного космического пространства на совершенно новой технологической основе.

Как ранее писала «Газета.Ru», еще в августе 2018 года глава Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Сэмюэль Гривс в Хантсвилле представил свое видение системы противоракетной обороны США.

Военачальник тогда предал гласности эскиз развертывания в околоземном пространстве новых средств разведки — так называемого слоя сенсоров, что, по мнению генерала, должно резко повысить боевые возможности ПРО США.

Этот слой рассматривается как существенный элемент модернизированной противоракетной обороны и важное структурное звено в защите космических активов США (так американцы зачастую называют свою орбитальную группировку космических аппаратов).

В целом,

американская идея сводится к разработке базирующегося в околоземном космическом пространстве сенсорного слоя ПРО, который предназначен для обеспечения высокой точности сопровождения межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет средней дальности на всех этапах траектории полета, начиная со старта и активного участка.

Слой сенсоров в том числе должен обеспечить надежное обнаружение и сопровождение перспективных гиперзвуковых целей, летящих на высотах существенно ниже обычных баллистических объектов.

По мнению экспертов США, точка зрения на ПРО и космос в целом в Соединенных Штатах за последнее время фундаментально изменилась. Околоземное космическое пространство раньше было неоспариваемой областью, подчеркивают в военном ведомстве США. Теперь это далеко не так.

На заявление Дональда Трампа о военных действиях в космосе уже отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он согласен с мнением президента США о том, что следующей областью военных действий станет космос. Об этом генеральный директор государственной корпорации написал на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

«Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — сообщил Дмитрий Рогозин.