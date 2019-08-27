«Незаконное соглашение»: кто в Венесуэле не дружит с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, объявила новое соглашение с Россией в военной сфере недействительным, сообщает телеканал RT.

«Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом», — говорится в тексте документа, опубликованном в твиттере венесуэльской нацассамблеи.

Отмечается, что речь идет о «соглашении о военном сотрудничестве между правительствами России и Венесуэлы, которое подписали министр обороны Владимир Падрино Лопес и министр обороны России Сергей Шойгу».

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15 августа Москва и Каракас подписали соглашение о визитах военных кораблей, предусматривающее возможность заходов судов в порты обеих стран. Главы военных ведомств также обсудили тогда же, в Москве, обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Досталось от венесуэльских депутатов правительству и за решение открыть посольство Боливарианской республики в КНДР — такие действия национальная ассамблея расценила как «нарушение конституции».

Ранее Хуан Гуайдо попросил власти стран G7 обсудить с Россией, Китаем и Кубой политический кризис в Венесуэле и попытаться повлиять на их позицию.

Четкой внешнеполитической линии в отношении Каракаса придерживаются и США, которые в начале августа в очередной раз предостерегли Россию от плотного сотрудничества с Каракасом — речь тогда шла о финансовой сфере на фоне введения новых санкций в отношении правительства Николаса Мадуро, которого Москва признает законным президентом Венесуэлы.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, для американцев пришло время действовать настойчиво, чтобы отрезать руководство Венесуэлы от международного финансирования и «ускорить мирный демократический переход» в стране.

«Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: «Не удваивайте плохую ставку!»

— приводило заявление Болтона агентство Reuters.

Ситуация в Венесуэле все больше напоминает позиционную борьбу, когда ни одна из сторон не хочет или не имеет достаточно сил, чтобы совершить решительный шаг. Мировое сообщество разделилось на два лагеря, а ситуация внутри самой Венесуэлы не способствует скорому разрешению ситуации политического двоевластия, которая установилась в стране с января 2019 года.

Стороны перешли в дипломатическое противостояние. Буквально сразу после попытки переворота 23 января, когда Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, действующего президента страны Николаса Мадуро поддержали Россия, Китай, Турция, Мексика, Куба и Боливия. В пользу Гуайдо высказались США, а также страны Латинской Америки, включая Бразилию, Колумбию и Аргентину. Европейский союз сразу после событий начала года отказался признать оппозиционера в качестве президента, однако призвал провести новые выборы. Впоследствии, правда, ряд стран ЕС, в том числе Великобритания, Дания, Португалия, Испания, Германия, Венгрия, Польша, Франция, Нидерланды, балтийские республики и ряд других, признали правителем Венесуэлы Гуайдо.

Говорить о победителях в такой ситуации не приходится, поскольку маятник в любой момент может качнуться в разные стороны. Пока что никто из участников процесса не выходит за рамки дипломатического и санкционного процессов. Плюс ко всему, на стороне Мадуро все еще остаются военные, что, собственно, обеспечивает устойчивость той структуре власти, которая сформировалась в Венесуэле.

При этом ситуация не статична: оппозиция и власти уже несколько месяцев назад сели за стол переговоров, которые проводятся при посредничестве Норвегии. О том, что развязка кризиса, возможно, близка, свидетельствуют заявления самого Мадуро, который недавно рассказал, что высокопоставленные руководители его администрации ведут с администрацией США.

Британская газета The Guardian, отметила что заявления Мадуро о контактах с США прозвучали после того, как американская пресса сообщила о контактах с американскими представителями одного из ближайших соратников Мадуро — председателя национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

В Москве, очевидно, в курсе переговоров в США, хотя официально говорят о поддержке Мадуро. При этом источники, близкие к российским внешнеполитическим кругам отмечают, что

Москва не против переговоров и поиска более компромиссной фигуры.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон окончательно укрепился во мнении, что Венесуэла — «страна-изгой». В таком же статусе для США находятся Иран, Северная Корея и Сирия. Кроме того, советник Трампа подчеркнул, что американские ограничительные меры покрывают все сферы, связанные с венесуэльским правительством, и могут быть введены в отношении любого, кто поддержит Каракас. По его словам, Соединенные Штаты ставят перед остальными вопрос, с какой из сторон они хотят вести бизнес.

Санкционное давление на Венесуэлу, действительно, растет. 6 августа Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на территории США. В письме к конгрессу он отметил, что решил сделать это «в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро».

«Газета.Ru» ранее писала, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на недавней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро Владимиру Путину. Лавров же подчеркнул, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас. При этом в ВС США подвергли критике Кубу, Россию и Китай за поддержку главы Венесуэлы.

Родригес, к слову, обратила внимание, что в Каракасе рассматривают американские санкции как открытие новых возможностей для усиления сотрудничества с Москвой.

Лавров же подчеркнул, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой и намерена противодействовать давлению на Каракас. «Мы всегда были и будем привержены этим принципам [международного права], всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным, односторонним методам шантажа и давления», — заявил он.

Поддержке Мадуро со стороны России способствуют и экономические интересы Москвы в этой латиноамериканской стране.

По некоторым оценкам, вложения России в нефтегазовую отрасль страны составляет около $17 млрд. Велики и суммы контрактов в сфере ВТС — они оценивается примерно в $11 млрд.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщал ранее заместитель директора ФС ВТС России Анатолий Пунчук. «Российской стороной поставлен различная техника на довольно внушительную сумму», — сказал он, отметив, что Венесуэле предоставлялся кредит на приобретение военной техники.

В частности, Венесуэла закупила российские зенитные ракетные системы средней дальности «Бук-М2Э» и ЗРС большой дальности «Антей-2500». Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов Калашникова новой модификации АК-103. Каракас, кроме этого, приобрел истребители Су-30МК2V, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-80.

В случае краха Мадуро Россия понесет ощутимые финансовые потери, поскольку сотрудничество Москвы и Каракаса отнюдь не ограничивается только сферой военно-технического сотрудничества. Кроме того, для Кремля при таком развитии ситуации в Венесуэле неизбежны и значительные репутационные потери.

Как считает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, риск смены власти в Венесуэле достаточно высок. При этом часть экспертов по-прежнему считает, что вопрос отстранения Мадуро от власти остается лишь вопросом времени.

«Однако подобные прогнозы время от времени озвучиваются, начиная с начала года, а Мадуро, тем не менее, оставлять свой пост отнюдь не собирается. И это, в первую очередь, объясняется консолидированной поддержкой лидера Венесуэлы генералитетом этой страны», — считает Макиенко.

По его словам, как только высшему офицерскому составу вооруженных сил Венесуэлы будет сделано предложение, от которого он не сумеет отказаться (по примеру генералитета Саддама Хусейна в 2003 году), участь Николаса Мадуро будет решена. Вполне возможно, что американскими спецслужбами работа ведется именно в этом направлении, полагает Макиенко.