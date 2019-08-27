Су-57 и Идлиб: что Путин и Эрдоган обсуждают на МАКСе

В первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 его посещают президент России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, у главы государства будет напряженный день —

он проводит двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но прежде они осмотрели экспозицию.

МАКС-2019 начал свою работу во вторник в подмосковном Жуковском. В нем примут участие более 800 компаний со всего мира. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с 30 августа по 1 сентября МАКС туда смогут прийти все желающие.

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Ожидается, что в этом году деловая программа салона будет насыщеннее, чем двумя годами ранее. Свое участие в МАКС-2019 подтвердили 827 компаний из 33 стран. Общая площадь экспозиций — 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. на открытых статических площадках.

Предполагается, что в рамках салона пройдет более 80 деловых мероприятий, большая часть которых состоится в конгресс-центре, остальные — на стендах, в павильонах и шале участников, а также в пресс-центре МАКС. Участниками деловой программы станут 2 тыс. специалистов.

Эрдоган уже оценил внешний вид главной сенсации экспозиции — новейший истребитель пятого поколения Су-57.

Но турецкого лидера в большей степени интересует не обновление российской авиации. Главы государств в ходе диалога обсудят военное и военно-техническое сотрудничество, а также вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Главной темой их встречи станет ситуация в сирийской провинции Идлиб.

«В Идлибе продолжаются нарушения перемирия со стороны сирийского режима. Два дня назад этот вопрос мы обсудили с президентом Путиным по телефону. Завтра еду в Россию с делегацией. И там еще раз мы обговорим с Путиным эту проблему. Надеюсь, она будет решена», — сказал Эрдоган накануне вылета.

Генштаб вооруженных сил Сирии 23 августа объявил об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама. Правительственные силы также выразили намерение продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории государства. При этом неподконтрольный сирийским войскам район остался к югу от Хан-Шейхуна. Там в городе Морек находится турецкий наблюдательный пункт, который фактически оказался в окружении.

В день освобождения города Хан-Шейхуна, 23 августа, по инициативе Анкары состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран договорились активизировать совместные усилия в Идлибе, чтобы устранить исходящую из этого района террористическую угрозу и обеспечить выполнение Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года.

Президент Турции подчеркнул, что нарушения режима перемирия вредят урегулированию в Сирии, передавала администрация Эрдогана. Он выразил мнение, что действия армии главы Сирии Башара Асада ведут к гуманитарной катастрофе в стране.

«Президенты Турции и России провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и вопросы двусторонних отношений. Наш президент сообщил своему российскому коллеге, что нарушение режима перемирия в Идлибе открыло дорогу большому гуманитарному кризису. Он отметил, что эти атаки наносят большой вред усилиям по урегулированию сирийского кризиса, а также представляют собой серьезную угрозу с точки зрения национальной безопасности нашей страны», — указали в сообщении.

На фоне борьбы с терроризмом в Сирии там также разворачивается противостояние правительственных сил и турецких военных.

По мнению Дамаска, Анкара оккупировала часть САР, и сирийская сторона требует освободить занятые территории, в частности, в Идлибе.

В результате между этими сторонами регулярно происходят столкновения. Министерство национальной обороны Турции 19 августа заявило, что при атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали. По данным военного ведомства, во время атаки конвой двигался на наблюдательный пункт номер девять.

«Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней», — указано в заявлении ведомства.

Очередной подобный инцидент произошел в конце июня.

Турция атаковала позиции, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе,

сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны. Таким образом турецкие военные ответили на атаку на один из 12 их наблюдательных пунктов в провинции. В результате этого нападения один турецкий военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, указали в распространенном заявлении военного ведомства Турции.