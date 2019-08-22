Дело в гостайне: Песков рассказал о взрыве под Архангельском

Вокруг темы взрыва на барже около воинской части Минобороны в окрестностях деревни Нёнокса Архангельской области сознательно нагнетается информационная истерия для создания видимости опасной ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал появившиеся в СМИ анонимные сообщения местных медиков о том, что сразу после ЧП – 8 августа – в областную больницу в Архангельске было доставлено несколько пострадавших при взрыве. При этом, врачей якобы не предупредили о том, что они работают с облученными радиацией людьми.

«Мне не известно об этом. Я не знаю, о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличено в данном случае нельзя говорить. «Архангельские врачи говорят» — это же такое достаточно абстрактное выражение», — пояснил представитель главы государства.

Он также допустил, что врачи могли давать расписки о неразглашении информации, но это связано с секретностью всего дела.

«Если с них брали расписки, это связано с какой-то профессиональной деятельностью, которая попадает под закон о гостайне, соответственно, они должны выполнять свои обязательства», — резюмировал Песков.

По его словам, до президента России Владимира Путина уже была доведена информация по данному происшествию, передает ФАН.

«Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную, и нет никаких оснований не доверять этой информации», — добавил Песков.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой специалистами был обследован 91 сотрудник ОКБ Архангельска, кроме того 20 медиков были дополнительно проверены в Федеральном медико-биологическом центре им. Бурназяна. В итоге

ни у одного из врачей не было обнаружено превышение допустимого уровня радиоактивности.

При этом, у одного из врачей в мышечной ткани был обнаружен радиоактивный нуклид цезий-137, передает архангельский портал 29.ru. Профессор Института радиационной гигиены Михаил Балонов в этой связи указал, что небольшие дозы цезия-137 неопасны – они содержатся в организме многих северян, которые едят мясо оленей и местные грибы.

Специалисты Мурманского гидрометцентра не зафиксировали превышения природного радиационного фона в регионе после ЧП. По их словам, радиационный фон все время находился в пределах нормы от 0,10 до 0,15 микрозиверта в час.

Радиологи отмечали, что замеры ежечасно проводят автоматические датчики. Кроме того, специалисты на наблюдательных пунктах ведомства ежесуточно в ручном режиме также проводят замеры радиационного фона. Всего в регионе расположены 54 наблюдательные станции.

Взрыв с возгоранием на 45-м центральном морском испытательном полигоне ВМФ России в Белом море под Северодвинском произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате происшествия погибли пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Травмы и ожоги разной степени тяжести получили трое военнослужащих и трое специалистов госкорпорации.

Спустя два дня после ЧП представитель Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо сообщил, что перебои со связью зафиксировали на российских станциях в подмосковной Дубне, Кирове, чукотском Билибино и алтайском Залесово. При этом о проблемах в якутском поселке Пеледуй ранее информации не было.

Через полторы недели Зербо заявил изданию The Wall Street Journal, что

ОДВЗЯИ подозревает российские власти в попытке скрыть сведения о появившемся в РФ радиационном облаке после взрыва на морском полигоне.

В подтверждение этой теории исполнительный секретарь опубликовал в своем твиттере интерактивную карту, на которой видно, как облако радиации распространяется по России, двигаясь к Сибири и Уралу.

Вскоре Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что радиоактивной угрозы в Архангельской области нет, а люди, которые «выполняли важнейшую государственную функцию», будут представлены к государственным наградам РФ.

«Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружения. Мы этого не скрываем. Люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства», — пояснил президент России.

Интересно, что, по данным американских СМИ, разведка США характеризует взрыв под Северодвинском как «таинственный». Эти опасения связаны с тем, что инцидент произошел после прекращения действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Глава Минобороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News также заявил, что взрыв в Архангельской области был связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения. В этой связи он заявил, что случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в него должно быть включено все новое вооружение России, передает НСН.