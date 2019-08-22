Договор СНВ-3: Америка хочет ограничить новое оружие России

Министр обороны США Марк Эспер предположил, что чрезвычайное происшествие в Архангельской области 8 августа может быть связано с попытками России разработать новые ядерные вооружения. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала Fox News.

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На вопрос о том, какую именно информацию, о которой ранее упоминал президент США Дональд Трамп, в свете инцидента получила американская сторона, Эспер ответил: «Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США».

Как заявил глава Пентагона, если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ--3) будет продлен, в него придется включить все новое оружие России.

Министр обороны предположил, что у Москвы есть крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, которые направлены в сторону Европы и ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Это плохо», — сказал Эспер. Впрочем, он не уточнил, каким образом можно объединить в один договор ракеты, подпадавшие под действие СНВ--3 и ДРСМД.

Дональд Трамп ранее писал в своем твиттере, что «США многое поняли после взрыва ракеты в России». В ответ на эту публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов обращать внимание на заявления российских организаций, а не американского лидера.

Взрыв и возгорание на полигоне в Архангельской области произошли 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, сообщили в Минобороны РФ. В результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома».

Вечером 12 августа газета The New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что на этом полигоне испытывалась ракета «Буревестник».

Ее российский лидер Владимир Путин представил в прошлом году в своем послании Федеральному собранию. Оружие обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Таким образом, оно неуязвимо «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», отметил глава государства.

Как раз эта версия стала еще одним поводом для США, чтобы не продлевать действие СНВ--3. Источник в американской администрации ранее заявил Reuters, что сохранение этого договора оказалось под вопросом для Вашингтона из-за разработки Россией гиперзвуковой крылатой ракеты. По словам собеседника агентства, в Белом доме связывают взрыв на военном полигоне под Северодвинском с проведением там испытаний такого оружия. Источник уточнил, что не располагает сведениями о причинах инцидента, поэтому он не смог ответить, был ли произошедший взрыв ядерным. Вместе с тем он выразил мнение, что случившееся может потенциально стать «существенным препятствием» для дальнейшей разработки Россией таких ракет.

СНВ--3 — последний договор о контроле над вооружениями между Россией и США.

Стороны подписали его в 2010 году и обязались сокращать свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали определенные нормы. Для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) предельное количество — 700 единиц, для боезарядов на них — 1550 единиц, а для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ — 800 единиц.

Договор заключен на десять лет. По их истечении его нужно заменить следующим соглашением. Продлить СНВ--3 можно только по обоюдному согласию сторон максимум на пять лет, то есть до 2026 года. И это сейчас является большим вопросом как для Вашингтона, так и для Москвы. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее не исключил, что продления СНВ--3 может и не произойти.

«Он истекает в феврале 2021 года и, хотя никаких решений не было принято, он вряд ли будет продлен. Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — заявил он.

По мнению Болтона, договор изначально был несовершенен, потому что он не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и системы доставки боезарядов РФ.

Владимир Путин ранее предупреждал, что не станет продлевать участие России в СНВ--3, если этого не захочет другая сторона.

«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ--3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», — сказал он на встрече с главными редакторами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Глава государства обратил внимание, что после прекращения действия этого документа не останется никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе и в космосе.