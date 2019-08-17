«Десятилетняя зима»: последствия ядерной войны России и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией погрузила бы всю Землю в темную и холодную зиму продолжительностью около десяти лет. Об этом сообщили ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо – научную работу опубликовало издание Daily Mail.

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Для исследования специалисты применили новую схему моделирования, которая отличается от предыдущей улучшенной разрешающей способностью и более высокой границей применимости — 140 километров над поверхностью. Это на 50 км выше модели, которую представило NASA.

По результатам исследования, масштабное применение ядерного оружия приведет к тому, что пожары, вызванные войной, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи – стратосферные ветры распространят ее по всему земному шару, из-за чего солнечный свет будет заслонен.

Согласно научной работе, для очищения завесы потребуется около семи лет, а для стабилизации уровня света на Земле – еще три года. При этом загрязнение приведет к тому, что приповерхностная температура воздуха упадет более чем 8°С. Подобная температурная аномалия продержится на планете около четырех лет – довоенные показатели вернутся только после десяти лет восстановления.

Также, по прогнозам ученых, конфликт между Россией и США может привести к муссонам и сильным колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, из-за чего климат на Земле потерпит значительные изменения. Это касается и Арктики с северной Евразией, где температура станет выше стандартных значений по причине быстро движущегося потока воздуха.

Предыдущие модели, представленные американскими специалистами, практически повторяют выводы современных ученых. По схеме 2007 года, которую предоставил Институт космических исследований имени Годдарда NASA, климат на планете действительно сильно изменится, однако облако сажи покинет планету через более длительный период. Также новая работа ученых Ратгерского университет, в отличие от предыдущей, говорит о том, что и температура воздуха, и уровень осадков потерпят сильное падение в первые несколько лет после ядерной войны.

6 августа ВЦИОМ опубликовал опрос, по которому свыше 52% россиян заявили, что опасаются ядерной войны. По данным исследования, 33% опрошенных «испытывают некоторое беспокойство» по поводу ядерной атаки, еще 14% сильно переживают из-за этого, а 5% «испытывают постоянный страх». При этом 46% опрошенных не боятся наступления подобного военного конфликта.

Также выяснилось, что инцидент с применением атомных бомб в истории помнят большинство граждан РФ — 72%. При этом 21% уверены, что подобных случаев не было, а еще 7% затруднились ответить. В свою очередь 79% респондентов считают, что в случае ядерной войны выжить невозможно, даже если в распоряжении людей будут бомбоубежища, еда и вода. 16% россиян придерживаются обратного мнения. При этом 71% опрошенных не знают, где около их дома расположено ближайшее атомное бомбоубежище, или думают, что оно не существует, а еще 13% уверены, что оно есть, но не знают местонахождение защитного сооружения.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война может привести к гибели всего человечества, поэтому необходимо исключить возможность снижения порога применения ядерного оружия, о которой говорили за границей. «Существует тенденция понижения порога применения. Есть идея создать ядерные заряды малой мощности. И это уже не глобальное, а тактическое применение. И у экспертов уже есть идеи, что ничего, их можно применить. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе», — подчеркнул глава государства.

Также он раскритиковал идею применения баллистических ракет в неядерном исполнении. «Из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, да хрен его знает, ядерная она или нет. Это очень опасная вещь. И все это муссируется, обсуждается. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности», — отметил Путин.

Президент добавил, что, если ядерные ракеты появятся в Европе, то Россия примет меры для обеспечения безопасности. «Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность», — заключил глава государства.