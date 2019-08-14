Солдат США недостаточно: Польша хочет удвоить численность армии

Польше необходимо увеличить свой воинский контингент по крайней мере в два раза, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире «Польского радио». Он отметил, что на сегодняшний день армия Польши насчитывает 100 тыс. солдат, но это число нужно довести хотя бы до 200 тыс.

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«Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, так как это гарантия безопасности», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что увеличение численности армии — это приоритетное направление его политики.

«Каждый из нас, полек и поляков, может развиваться только тогда, когда Польша в безопасности», — уверен Блащак.

Глава ведомства выразил мнение, что удвоить количество солдат поможет кампания «Стань солдатом Республики Польша», стартовавшая в октябре 2018 года, направленная на привлечение граждан к военной службе.

Но пока страна наращивает воинский контингент только за счет США. В середине июня в эфире «Польского радио» министр обороны сообщил, что в Польше будут созданы шесть точек, где разместятся американские военнослужащие. Это предусмотрено в достигнутом между республикой и Соединенными Штатами соглашении о расширении военного присутствия США на польской территории. Министр обороны уточнил, что точная локализация американских военных будет определяться соглашением обеих сторон.

«Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора», — подчеркнул Блащак.

Он также напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО. Достигнутые в Вашингтоне договоренности глава польского оборонного ведомства назвал «несомненным успехом», поскольку теперь возможный захватчик будет понимать, что «нападение на Польшу» приведет не к локальному, а к глобальному конфликту.

Financial Times со ссылкой на источники 31 мая сообщило, что

США намерены увеличить военный контингент в Польше по меньшей мере на 1 тыс. человек.

По данным издания, переговоры Вашингтона и Варшавы о расширении американского военного присутствия в Польше приближаются к завершению. Помимо увеличения численности военных, планируется также усилить оснащенность войск и создать совместный учебно-тренировочный центр.

Что касается идеи польского президента Анджея Дуды о создании военной базы «Форт Трамп», ее в ходе переговоров отклонили. Американских военных собираются разместить на уже имеющихся объектах.

О том, что Вашингтон и Варшава пришли к соглашению об увеличении американского контингента на территории Польши, Мариуш Блащак сообщил еще 29 апреля. «Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом», — отмечал он.

В середине февраля посол США в республике Джорджетт Мосбахер рассказала Financial Times, что по просьбе Варшавы численность американских войск в составе 4 тыс. человек будет увеличена на «сотню, несколько сотен». Она также обратила внимание, что речи о создании военной базы на польской территории не идет.

«Мы попросили [другие страны] разделить бремя военных расходов [в рамках НАТО] и поднять их до 2% ВВП, и они жалуются, но поляки — нет. Мы уважаем это. <...> Думаю, они будут вознаграждены», — подчеркнула Мосбахер.

Варшава неоднократно обращалась к Вашингтону с просьбой об увеличении числа военных на своей территории из-за якобы существующей «российской угрозы».

Сейчас в Польше находятся около 4 тыс. американских военнослужащих.

В Москве при этом не раз отмечали, что угрозы с ее стороны в отношении Польши и стран Прибалтики не существует, размещение американских ракет и военных вблизи российских границ приводит к росту напряженности в регионе. К тому же, в России предупредили, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ потребует от Москвы ответных действий для обеспечения своей безопасности.

Кроме того, увеличение численности американского контингента на польской территории, по мнению российской стороны, противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО.

Об этом в конце апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в евроатлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», — обратил внимание министр.

При этом в Вашингтоне убеждены, что новые польско-американское договоренности соответствуют этому акту.