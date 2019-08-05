«Под надуманным предлогом»: Путин о выходе США из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушает всю выстраивавшуюся десятилетиями архитектуру международной безопасности и создает серьезные риски для всех без исключения стран мира – заявил президент России Владимир Путин.

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Он подчеркнул, что разрушение основополагающего документа по контролю над вооружениями — полностью вина американской стороны.

«Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех», — отмечается в заявлении президента.

Путин в этой связи пообещал, что Минобороны, МИД и Служба внешней разведки будут теперь еще внимательнее следить за разрастанием в Европе американских ракетных подразделений. Москва в ответ на действия Вашингтона может начать производить свои ракеты.

«Угрозы будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», — добавил российский лидер.

Он детализировал, что Россия может в ответ на внешнюю военную политику США размещать свои ракеты, но не раньше, чем в тех же регионах будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

«По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации ДРСМД, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия», — пояснил глава российского государства.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своей речи в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне обвинил именно Москву в разрушении ДРСМД.

«Россия нарушала договор в течение нескольких лет. Они развернули новые ракеты: что-то под названием SSC-8 (оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», — прим. «Газета.Ru»), ракеты средней дальности, способные достичь европейских городов за считанные минуты.

Они мобильны, их трудно обнаружить, и тот факт, что время предупреждения так мало, снижает порог для любого потенциального применения ядерного оружия в вооруженном конфликте»,

— сказал глава Альянса.

Он также охарактеризовал Россию как «все более напористую» и заявил, что российское присутствие растет в Сирии. Помимо этого, генсек НАТО обвинил Москву в попытках подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах Альянса.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал на то, что Россия не могла пойти не поставленные Вашингтоном условия сохранения договора, потому что они были неправомерны, передает НСН.

Дипломат подчеркнул, что Москва не могла рассматривать вариант уничтожения крылатой ракеты наземного базирования 9М729, как того желали США, потому что эта система не относится к ДРСМД, передает ФАН.

Соединенные Штаты утверждали, что это оружие нарушает условия договора и способно преодолеть расстояние в 500 км, запрещенное условиями соглашения. Но в России заверяли, что это невозможно, и даже демонстрировали ракету иностранным специалистам. Впрочем, это не повлияло на позицию США.

«Поэтому на этом фоне со стороны США требовать уничтожения этой ракеты и нам соглашаться на что-то подобное было бы просто из ряда вон выходящим проявлением безответственного отношения к собственной безопасности», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Чуть ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования.

«Да, я бы хотел этого. Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается», — указал военный.

В Госдуме такое намерение Эспера сочли угрозой мировой безопасности и еще одним подтверждением того, что власти США не хотят соблюдать разорванный ДРСМД — рассказал заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Будут приняты ответные зеркальные меры, если такое произойдет.

В Азии находятся страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности, а с теми, кто не входит в ОДКБ, у России тоже хорошие, добрососедские отношения»,

— пообещал парламентарий.

Вместе с тем, глава Белого дома Дональд Трамп считает, что США, России и Китаю удастся подписать соглашение о дальнейшем ограничении и сокращении ядерного оружия.

«Мы говорили с Россией об этом, о пакте, касающемся ядерных [вооружений] и предполагающем, что они избавятся от части [такого своего арсенала], мы избавимся от части. Мы, вероятно, должны будем ввести в это Китай», — предположил президент США.

Он отметил, что по количеству имеющегося у стран ядерного вооружения Китай находится на третьем месте, Россия – на втором, США занимает лидирующую позицию.

«В плане [количества единиц имеющегося у него] ядерного [оружия] Китай находится намного ниже [России и США]. Тем не менее мы, разумеется, захотели бы подключить Китай на каком-то этапе [к договоренностям об ограничении числа ядерных вооружений]», — признался американский лидер.

По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином, рассматривая перспективы дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, а также участия Пекина в таких соглашениях. Американский президент отметил, что российская и китайская стороны приняли его предложение.

ДРСМД — договор между Москвой и Вашингтоном, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

К июню 1991 года ДРСМД был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведенные ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве), США ликвидировали 846 комплексов.