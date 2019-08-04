«Путь для новых проектов»: издание из США оценило парад ВМФ РФ

Американские военные эксперты высоко оценили российский главный военно-морской парад, прошедший в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота – 28 июля, возглавил который верховный главнокомандующий Вооруженных сил России – Владимир Путин.

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Издание The National Interest в этой связи опубликовало материал, в котором говорится, что группа новых кораблей на параде показала быстро меняющееся лицо российского ВМФ, поскольку он развивается в рамках далеко идущей программы модернизации.

«Во главе парада занимал видное место фрегат «Адмирал Касатонов» с водоизмещением 4500 тонн и вооруженный уникальной противолодочной антиторпедной системой «Пакет-НК». Также присутствовал многоцелевой корвет «Гремящий», — указывается в статье.

Упоминаемый в заметке «Пакет» — это малогабаритный противолодочный комплекс, предназначенный для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля, а также для уничтожения торпед, атакующих корабль.

Американские аналитики также указали, что примерно половина всех новых судов представляют из себя создания советской эпохи, которые были переоборудованы на современное вооружение или электронику.

«Тем не менее, скудная и небольшая линейка парада военно-морского флота 2019 года демонстрирует, что российский флот предпринял значительные усилия за последние несколько десятилетий, чтобы проложить путь для новых проектов, изжив болезненные проявления своего советского военно-морского наследия», — резюмируется в статье.

В параде ВМФ в Северной столице приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии,

корабли и катера различных классов, морская авиация.

Владимир Путин на борту катера «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствовал и поздравил экипажи.

В своей поздравительной речи президент России сообщил, что в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. По словам Путина, в России обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов.

«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому — уникальные образцы вооружения. Но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей», — указал глава государства.

В прошлом месяце стало известно, что атомный авианосец появится в составе ВМФ России, но не в ближайшее время. О планах по строительству боевого корабля рассказал главком ВМФ РФ Николай Евменов.

«Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе», — сказал он на полях Международного военно-морского салона.

Военный уточнил, что за авианосцами будущее, однако сейчас для их строительства время не пришло. Россия будет развивать производство такого класса боевых кораблей, исходя из имеющихся возможностей.

«Время пришло восстановить техническую готовность того, что у нас есть, и дать задел на будущее»,

— приводит ФАН слова военачальника.

В мае нынешнего года америкaнское издaние Military Watch нaзвaло российский aтомный крейсер «Aдмирaл Нaхимов» сaмым мощным корaблем в мире. Журнaл отметил, что модернизaция, которую прошел корaбль, не только увеличилa срок его службы, но и добaвилa ему боевой мощи. Зенитно-рaкетные комплексы С-300Ф были зaменены нa современные С-400.

К тому же теперь он несет нa борту 96 противовоздушных орудий — это сaмый большой aрсенaл, который имеется сегодня нa военных корaблях. Кaк пишет издaние, блaгодaря этому тяжелый aтомный крейсер стaл прaктически неуязвимым для воздушных aтaк.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в этой связи подчеркнул, что крейсер «Адмирал Нахимов» обрел мощь после модернизации. По мнению адмирала, в России есть еще один корабль, который был изначально произведен как наиболее мощный в ВМФ РФ, передает НСН.

«Модернизация — это не рождение, а вот «Петр Великий» родился самым мощным кораблем, хотя они и одной серии. Присутствовал на государственных испытаниях «Петра Великого», могу сказать, что мощнее корабля не видел. У нас два самых мощных надводных корабля — «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», — детализировал адмирал.