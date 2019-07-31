Сделка Трампа: США думают о новой системе контроля вооружений

Несмотря на намерение президента США Дональда Трампа заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен.

«Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — сказал Болтон.

Тем не менее, он подтвердил, что Соединенные Штаты настроены заключить новое соглашение в этой сфере, которое включало бы Россию и Китай.

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«Американская система принятия решений порой напоминает сюжеты, описанные в русских баснях: к примеру, действия лебедя, рака и щуки. Но при этом подобная схема в США успешно функционирует — требуемые средства изыскиваются, экономика в настоящее время на подъеме», — говорит «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

По его словам, порой принятие внешнеполитических решений в США при Трампе выглядит неловко. К примеру, совершенно неожиданно разрушаются достигнутые ранее договоренности, напомнил эксперт.

«Однако при этом сохраняются особые, я бы даже сказал теплые отношения на личностном уровне. Более того, личностный фактор сегодня во многом заменил объективные процессы при подготовке и принятии решений в США», — говорит Ознобищев.

Как подчеркнул собеседник издания, Трампом в принципе многие вещи сегодня делаются единолично и без какой-либо предварительной подготовки и проработки. Захотел — повернул налево, а захотел — совершил правый поворот.

Подобная ситуация в определенной степени наблюдается и с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США официально выйдут уже 2 августа.

По мнению политолога, сторонам стоило бы тщательно проработать вопрос, обговорить все нюансы, выйти на какие-либо договоренности, которые столь важны и для Москвы, и для Вашингтона.

Однако фактор личного авторитета Трампа внутри собственной страны сыграл свою роль: глава государства как бы не идет на поводу у русских, не делает им никаких поблажек и уступок, и в то же время выступает за безопасность, и в первую очередь — за безопасность Америки.

«Я думаю, именно эта логика им руководит, и эта логика во многом присуща ему изначально, поскольку Дональд Трамп очень многого добился в жизни и, в первую очередь, в обеспечении своих экономических интересов. Миллиардером быть в Америке очень непросто», — констатировал Ознобищев.

По мнению директора Института стратегических оценок, примерно такую же логику глава Белого дома применяет и в политике. Тем не менее, Трамп весьма тепло отзывается о Владимире Путине, и президент России о нем также отзывается достаточно хорошо.

«Поэтому, исходя из последних заявлений Трампа в сфере контроля над вооружениями, совершенно неудивительно, что в который раз возникла ситуация, при которой левая рука в США не знает, что делает правая.

С одной стороны, налицо заявления о выходе из ДРСМД, с другой — есть желание заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями», — отметил Ознобищев.

По его словам, Болтон мог заявить о позиции, которая проработана и согласована в Государственном департаменте США. А Трамп может себе позволить говорить и поступать так, как он считает нужным. «Поэтому я думаю, что в действительности будет и то, и другое», — подвел итог Ознобищев.

Собеседник издания считает, что США выйдут из ДРСМД, но при это никаких дополнительных резких шагов Вашингтоном сделано не будет. Апокалипсических сценариев типа размещения новых ракет в Европе не предполагается, если, разумеется, не возникнет какого-нибудь нового кризиса, уверен эксперт.

Дональд Трамп заинтересован в новом договоре по контролю над стратегическими вооружениями, считает Ознобищев. «Хотя и непонятно, кто главе Белого дома готовит внешнеполитические решения, какого-то коллективного мозгового центра пока там не заметно, но, в целом, люди в Белом доме разумные», — полагает директор Института стратегических оценок.

К примеру, в корпорации RAND, считающейся близкой к исполнительной власти, отдают себе отчет, что контроль над вооружениями — вещь обоюдно важная для обеих стран — и для США, и для России.

«Поэтому я полагаю, что США пойдут по пути контроля над вооружениями, хотя этот путь будет очень непростым, и, надо полагать, не очень последовательным. И хотя ДРСМД сегодня разрушен, какие-то обязательства по договору, есть основания думать, все же будут соблюдаться. И нам важно их зафиксировать хоть в каком-либо документе», — считает Ознобищев.

«И в то же время, я думаю, и здесь мое мнение отличается от суждений многих других представителей отечественного экспертного сообщества, продление СНВ-III все-таки будет, — надеется собеседник «Газеты.Ru».

— И я полагаю, будут какие-то предложения со стороны США по поводу последующих шагов в сфере контроля над вооружениями».

Как считает Ознобищев, «мы будем трактовать их как ответ на наши предложения».

По его словам, Россия «давно обращается к США с разного рода предложениями в сфере СНВ, суть которых не очень публична: американской стороне при этом передаются закрытые для посторонних глаз письма по этой проблематике».

«Мы понимаем, и тут мы едины, и Москва, и Вашингтон, что гонка вооружений разрушительна и контрпродуктивна для обоих государств, для наших экономик, для внутренней политики. Для России это характерно в первую очередь, но и чувствительно даже для США. Поэтому на фоне негативных в настоящее время новостей, у меня в отношении продления Договора СНВ-III ожидания умеренно позитивные», — подвел итог директор Института стратегических оценок.

СНВ-III — договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет, им предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-I.

Срок действия договора СНВ-III — до февраля 2021 года. Пока что США официально не объявили, намерены ли продлевать действие документа. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не будет продлевать договор СНВ-III, «если этого никто не хочет».