Расформированные в СССР: зачем в армии восстанавливают рембаты

В состав Вооруженных сил РФ вернутся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, сообщил «Красной звезде» командующий 2-й гвардейской армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

Реклама

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — сказал Колотовкин.

Недавно в армии уже появился свой инженерный полк. Его оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет за один час развернуть 250-метровый мост через реку.

Большинство понтонно-мостовых соединений расформировали еще в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008 году, по решению тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова. Впоследствии их функции передавали на аутсорсинг.

Мнения отечественных военных экспертов по поводу заявлений командующего 2-й гвардейской армией генерал-майора Андрея Колотовкина сформировались примерно следующим образом — «все, что было при Михаиле Горбачеве и Анатолии Сердюкове — плохо; все, что делается сейчас — хорошо».

Между тем, далеко не все так однозначно, как это выглядит на первый взгляд.

Одним из видов обеспечения в Вооруженных силах России является техническое обеспечение, которое организуется и осуществляется в целях поддержания боевой готовности и боеспособности войск путем обеспечения их вооружением, военной техникой, ракетами и боевыми частями в обычном и ядерном снаряжении, боеприпасами всех видов, войсковыми средствами измерений и контроля, и военно-техническим имуществом.

Главная цель технического обеспечения заключается в достижении и поддержании высокого уровня боеспособности войск по наличию в строю исправных и готовых к боевому применению вооружения и техники.

Эта цель достигается (в том числе) быстрым и качественным восстановлением вышедших из строя вооружений и военной техники при подготовке и в ходе боевых действий (операций).

В советские времена существовала достаточно стройная система технического обеспечения, в основном сложившаяся на основе опыта войн и вооруженных конфликтов. Она включала силы и средства ТО стратегического и оперативного звена (фронтовой и армейский комплекты), а также силы и средства технического обеспечения войскового звена.

К примеру, фронтовой комплект сил и средств технического обеспечения состоял из 2-4 фронтовых ремонтно-восстановительных баз (ФРВБ), фронтовых ремонтно-восстановительных баз бронетанковой и автомобильной техники, ремонтно-восстановительных полков артиллерии, бронетанковой и автомобильной техники, отдельных эвакуационных батальонов и многого другого. Большими возможностями по ремонту боевой и другой техники располагал и армейский комплект частей и подразделений сил и средств ТО.

В годы правления Анатолия Сердюкова все это было практически до нуля разгромлено, причем исключительно из благих соображений. Дело в том, что

раньше лишь крайне незначительная доля сил и средств ТО в мирное время содержалось в виде соединений постоянной готовности, а все остальное подлежало развертыванию и отмобилизованию с началом военных действий или приведения Вооруженных сил в высшие степени боевой готовности.

В общем-то, это было понятным и оправданным: зачем содержать в боеготовом виде ФРВБ, если нет массового выхода техники из строя в ходе боевых действий. Ремонтникам попросту нечем было бы заняться в этом случае.

В основе разгрома советской системы технического обеспечения лежало и еще одно немаловажное обстоятельство: вооружение и военная техника за последние десятилетия настолько усложнились, что их квалифицированный ремонт в войсковых условиях стал попросту невозможен. Поэтому при Сердюкове было принято решение значительную часть задач технического обеспечения передать непосредственно предприятиям промышленности, как говорили тогда — на аутсорсинг.

В определенном плане в этом была немалая доля здравого смысла, но в то же время было не совсем понятно, где отечественные предприятия найдут кадры для укомплектования выездных ремонтно-восстановительных бригад, каким образом это будет финансироваться, не приведет ли это к срыву серийного производства вооружения на самих предприятиях.

Но главное — был неясен правовой статус инженерно-технического состава выездных бригад в зоне боевых действий.

Иными словами, если в мирное время эту схему еще как-то можно было запустить, то как она бы функционировала на полях сражений — было неясно. Образно говоря, как можно посылать на смерть гражданского специалиста, если он даже не принимал военной присяги.

А негативные примеры с неотработанным правовым статусом гражданского персонала в ходе ведения боевых действий к тому времени уже были налицо. К примеру, поспешно «распогоненные» работники медицинских учреждений в ходе вооруженного конфликта августа 2008 года в бой идти оказывались.

По всей видимости, исходя из заявлений командующего 2-й гвардейской армией, руководством Вооруженных сил принято решение до определенной степени все-таки вернуться к хорошо зарекомендовавшей себя советской системе ТО.

Однако в полном объеме решено ее не восстанавливать (да и в этом сегодня нет большой необходимости), а предоставить дивизиям и армиям российской армии больше самостоятельности и возможностей в проведении мелкого войскового ремонта.

Наконец, прежние структуры ТО были рассчитаны на масштабное вооруженное противоборство — длительную войну и массовый выход из строя вооружения и военной техники. Сегодня такое, по оценкам специалистов, маловероятно. А незначительная по численности и боевому составу группировка Вооруженных сил в зоне боевых действий должна быть в плане ремонта вооружения до определенной степени самодостаточной.

К слову говоря, командарм-2 упомянул о воссоздании в его армии только ремонтного батальона. Заметим, что ранее в состав армейского комплекта сил и средств технического обеспечения входила армейская ремонтно-восстановительная база (АРВБ).

В составе АРВБ были отдельные ремонтно-восстановительные батальоны ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанковой и автомобильной техники, отдельный эвакуационный батальон, отдельные ремонтные роты средств связи, радиационной, химической и биологической защиты, инженерной техники и мастерская измерительной техники. Надо полагать, сейчас все эти функции будут объединены в рамках одного рембата.

В качестве вывода следует все же отметить, что стройной системы технического обеспечения после разгрома ТО советского образца времен Сердюкова так пока и не сложилось. Сейчас она находится на этапе отладки и доводки. И за восстановлением одного ремонтного батальона все же надо видеть и другие, причем нерешенные и весьма сложные проблемы технического обеспечения.

Теперь несколько слов по поводу заявления генерала Колотовкина о появлении в его армии инженерного полка. Военачальник, надо полагать (и это следует из его дальнейших слов), имел в виду понтонно-мостовой полк. Эта часть, как известно, проходит «по кафедре» инженерных войск.

В составе армейского понтонно-мостового полка (пмп) должны быть два понтонно-мостовых батальона, способных навести наплавной мост грузоподъемностью 60-90 тонн за 30-60 минут.

Кроме того, в составе пмп должен быть переправочно-десантный батальон (пдб). Он способен оборудовать и содержать 6-12 переправ на ГПТ (гусеничных плавающих транспортерах или переправочно-десантных паромах), 6 паромных переправ на ГСП (гусеничных самоходных паромах). За один рейс пдб должен переправить на другой берег не менее трех артиллерийских батарей и двух танковых рот.

Будем считать, что командарм-2 получил в свое распоряжение именно такой полк. К слову говоря, семейство частей и соединений для переправ через водные преграды в советские времена было значительно многочисленнее. К ним относились понтонно-мостовые, понтонно-переправочные, мостовые и понтонно-мостовые железнодорожные бригады. Кое-что сохранилось и сегодня. Однако значительная часть этих соединений была утрачена во второй половине 1980-х годов.

Что же касается в целом восстановления в настоящее время ремонтных и понтонно-мостовых подразделений и частей в объединениях российской армии, то речь, безусловно, идет о придании им большей самостоятельности при ведении боевых действий в вооруженных конфликтах любой напряженности.