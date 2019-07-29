Испытаны в Сирии: Су-57 запустили в серийное производство

Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 запустили в серийное производство. Об этом сообщается в брошюре, посвященной 80-летию Опытно-конструкторского бюро имени Павла Сухого.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей, в 2019 году запущен в серийное производство», — говорится в сообщении.



Министерство обороны России заключило долгосрочный контракт на поставку более 70 истребителей Су-57, отмечается в брошюре.

Договор на поставку самолетов Су-57 Минобороны РФ был заключен в конце июня. Стороны достигли соглашения в ходе форума «Армия-2019». По словам министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова, контракт предусматривает покупку 76 самолетов.

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О покупке такого количества самолетов ранее говорил и президент России Владимир Путин. По его мнению, покупка Су-57 позволит полностью переоснастить три авиационных полка. Он также добавил, что закупка этого объема стала возможна, потому что военные договорились о скидке.

«Промышленность фактически на 20% снизила стоимость летательных аппаратов и вооружений», — подчеркнул Путин.

Однако первые Су-57 будут выпускаться с двигателями предыдущего поколения, которыми оснащались Су-35С. Истребители получать необходимый для развития сверхзвуковой крейсерской скорости двигатель только в 2023 году.

Дело в том, что производитель пока не завершил испытания так называемого «изделия 30». Испытания данного двигателя начались лишь в конце 2017 года, и на для их завершения потребуется еще около пяти лет.

Между тем замминистра обороны России Алексей Криворучко в мае заявил, что первый серийный Су-57 будет передан российской армии уже в этом году.



«Первый самолет мы получим к концу этого года. Речь идет уже о серийной машине. Мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57», — сказал Криворучко после поездки на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

В то же время сумма контракта на 76 истребителей Су-57 оценивается в 170 млрд рублей. По данным источников газеты «Коммерсантъ», это крупнейший контракт в истории российской авиации. При этом данный договор гарантирует полную загрузку мощностей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре как минимум на десятилетие.

Истребители Су-57 разрабатывались для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. с применением систем противовоздушной обороны (ПВО) и дальней разведки. Самолет также способен нейтрализовать систему управления авиацией противника.

Су-57 были впервые испытаны в 2010 году. Самолеты обладают сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием по технологии «стелс», а также новейшим комплексом бортового оборудования.

Новейшие самолеты, в частности, прошли испытания в Сирии. О появлении двух российских Су-57 на территории республики стало известно еще в феврале прошлого года. Тогда самолеты были замечены около места боевых действий. Министр обороны России Сергей Шойгу в марте подтвердил факт испытания самолетов на территории САР.

«Для меня удивительно, что так заметили, что эти самолеты были в Сирии. Они действительно были там. Были недолго, 2 дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых», — сказал Шойгу.

По его словам, в ходе испытаний Су-57 сопровождали самолеты-лаборатории и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия.

«Могу сказать, что испытания прошли успешно», — подчеркнул Шойгу.

На основании договора от 26 августа 2015 года армия России действует на территории Сирии. Соглашение, в частности, позволяет российской стороне разместить авиационную группировку в арабской республике.

Первые авиаудары ВКС России по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена в РФ) были нанесены в конце сентября 2015 года. Тогда российские военные атаковали военную технику, склады оружия и боеприпасов террористов.

При этом к 2017 году российская армия в Сирии совершила более 92 тыс. авиаударов, уничтожили более 53,7 тыс. боевиков и 8,3 тыс. командных пунктов.

Авиаудары ВКС России были направлены на подрыв финансового благосостояния боевиков. Представители ИГ, в частности, получали доход с помощью сирийских энергоресурсов. В частности, российская авиация уничтожила около 212 нефтяных месторождений и нефтегазовых комплексов.