«Пиратское государство»: как Украина увела у России танкер

Служба безопасности Украины отпустила всех десятерых моряков российского танкера Neyma, задержанных ранее в порту Измаил Одесской области – в Киеве подозревают, что именно это судно участвовало в «блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе», арестованных ФСБ РФ за пересечение российской госграницы.

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Об освобождении официально было сообщено в ходе телефонного разговора уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Никому из россиян не было предъявлено никаких обвинений. Сразу после освобождения моряки выехали на автобусе в Молдавию, откуда вылетят в Москву.

Днем ранее в СБУ сообщали, что российский танкер зашел в украинский порт под названием Nika Spirit, но правоохранительные органам Украины установили, что это название судно якобы получило «с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии». Как заверяют на Украине, ранее этот танкер назывался Neyma.

Именно он, по данным СБУ, 25 ноября 2018 года использовался для блокировки Керчь-Еникальского канала. В Киеве уверены, что он не пропустил по Керченскому проливу направлявшиеся из Черного моря в Азовское три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу».

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники уже провели на задержанном судне обыск, санкционированный украинским судом. В ходе него они изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, а также допросили экипаж — в качестве свидетелей. Само судно признали вещественным доказательством и арестовали.

Российским танкером владеет геленджикская компаниия «Альтомар Шиппинг», порт приписки – Таганрог.

В Госдуме задержание российского танкера назвали пиратством.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева, передает НСН.

Он также заявил, что «эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины».

Задержание российского танкера прокомментировали и в верхней палате парламента. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал действия Украины абсолютно незаконными и также отметил, что это значительно ухудшит перспективы налаживания российского-украинских отношений.

«Это совершенно не способствует стартовым позициям в переговорном процессе России и Украины. Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер», — заявил парламентарий.

По мнению депутата Госдумы РФ от крымского региона Михаила Шеремета, задержание российского танкера станет первой большой ошибкой, допущенной президентом Украины Владимиром Зеленским в выстраивании взаимоотношений с Россией.

«Фактически Украина скоро станет пиратским государством, а ее президент — предводителем пиратов, которому останется только продеть себе в ухо сережку и завести попугая», — заявил законодатель.

В свою очередь, российский

сенатор Алексей Пушков назвал задержание Neyma преднамеренным ходом сторонников тотальной враждебности к России в стилистике экс-президента Украины Петра Порошенко,

передает ФАН.

«В Киеве, безусловно, есть заговор с целью срыва каких-либо сдвигов в отношениях с Россией. Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда — арест СБУ российского танкера в порту Измаил», — написал член верхней палаты парламента в своем твиттере.

В связи с задержанием российского танкера в Госдуме предложили поставить вопрос о введении санкций против портов Украины.

«Чтобы охладить пыл украинских властей в их агрессивной антироссийской политике, нужно ставить вопрос введения санкций против портов Украины, которые не могут гарантировать безопасность гражданских судов и, по сути, превратились в пиратские пристанища, где царит разбой, санкционированный властями», — предложил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, в каком – далеко не нейтральном — тоне писали о происходящем украинские СМИ.

«Это слова журналиста? Нет. Пропагандиста и провокатора», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства, прикрепив соответствующую ссылку у себя в фейсбуке.

Что касается прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, в ФСБ указали, что корабли ВМС Украины — «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» — опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.