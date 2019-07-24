Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России

В главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота, примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно оснащенные современным и новейшим вооружением. В смотре военно-морской мощи России будет задействовано более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев.

В статическом показе в парадной линии будут представлены корабли современных проектов. Возглавит парадный строй кораблей отечественного ВМФ воссозданный на исторической верфи первый российский 54-пушечный линейный корабль «Полтава».

Этот линкор был спущен на воду 26 июня 1712 года со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства. В строительстве корабля принимал личное участие Петр I. Корабль получил свое название в честь важной победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве, и стал первым линейным кораблем, заложенным и построенным в Санкт-Петербургском адмиралтействе. Проектные работы по воссозданию «Полтавы» начались в 2013 году.

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В рамках динамического показа в парадном строю по Неве пройдут корабли российского Военно-морского флота, среди которых будут:

— малые ракетные корабли проекта 22800 «Советск» (шифр «Каракурт) и проекта 12341 «Пассат»;

— дизель-электрическая подводная лодка Б-586 «Кронштадт» (проект 677 «Лада»);

— большой ракетный катер проекта 12411 «Моршанск»;

— морские тральщике проекта 12700 «Иван Антонов» и «Александр Обухов» (шифр «Александрит»);

— сторожевой корабль (фрегат) дальней морской зоны проекта 22350 «Адмирал Касатонов»;

— базовый тральщик проекта 1265 «Павел Хенов»;

— корвет проекта 20385 «Гремящий»;

— рейдовый тральщик проекта 10750 «РТ-57» (шифр «Сапфир»);

— десантный катер проекта 11770 «Иван Пасько»;

— малые ракетные корабли проекта 21631 «Серпухов» (шифр «Буян-М») и проекта 22800 «Мытищи» (шифр «Каракурт»);

— десантные катера Д-1441 проекта 11770 «Алексей Баринов» (шифр «Серна») и «Д-67» с ботиком Петра I;

— патрульные катера проекта 03160 «Григорий Давиденко», «Евгений Колесников», «Юнармеец Балтики» (шифр «Раптор»);

— артиллерийские катера проекта 1204 «АКА-248», «АКА-223» и «АКА-201»;

— противодиверсионные катера проекта 21980 «П-429», «Юнармеец Беломорья», «Юнармеец Заполярья» и «Нахимовец».

О происхождении ботика Петра I, традиционно принимающего участие в российских военно-морских парадах, существуют две версии: по одной, ботик был построен в России корабельными мастерами царей Михаила или Алексея; по другой, он был построен в Англии и доставлен в Москву.

Этот ботик, сделавшийся известным под именем «Дедушки русского флота», был исправлен, оснащен и спущен на реку Яузу, где Петр I катался на нем и сам выучился править рулем. В 1722 году ботик был перевезен из Москвы в Петербург.

11 августа 1723 года ботик был привезен на галиоте из Петербурга в Кронштадт и прошел под штандартом вдоль победоносного флота, при громе пушек с кораблей и крепостей, при барабанном бое, звуках музыки и криках «Ура!» Именно тогда Петр I произнес меткую фразу о ботике: «Смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют!»

Помимо Невы, в акватории военно-морской базы Кронштадт в День ВМФ 28 июля 2019 года на якорных стоянках встанут боевые корабли, которых не будет на параде в центральной части Санкт-Петербурга. Это, в основном, надводные корабли и подводные лодки, которые по своим размерениям и осадке не имеют возможности войти в реку Неву.

В прилегающих к морской крепости Кронштадт водах разместятся следующие корабли, катера и подводные лодки:

— ракетный катер проекта 1241 «Чувашия» (шифр «Молния-1»);

— малый ракетный корабль проекта 1234 «Ливень»;

— малые противолодочные корабли проекта 1331М «Уренгой» и «Казанец»;

— патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков»;

— ракетный крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов»;

— корветы проекта 20380 «Стерегущий» и «Стойкий»;

— судно многофункционального тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус»;

— атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А «Смоленск» (шифр «Антей»);

— фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков»;

— большой противолодочный корабль проекта 1155 «Североморск»;

— большой десантный корабль проекта 775 «Минск»;

— дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 Б-459 «Владикавказ» (шифр «Палтус»);

— эскадренный миноносец типа 052C «Сиань» Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК);

— фрегат «Таркаш» ВМС Индии (проект 11356, построен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»).

В воздушной составляющей военно-морского парада в Санкт-Петербурге примут участие современные самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, дальний противолодочный самолет Ту-142МР, двухместные многоцелевые истребители поколения 4+ завоевания господства в воздухе Су-30СМ последнего поколения, вертолеты авиации ВМФ.

Формация воздушных кораблей над Санкт-Петербургом выстроится следующим образом: два вертолета Ка-27, три вертолета Ми-8, три Ка-29, один Ка-31Р, два Ка-27М, три Ка-28, один Бе-200, три противолодочных самолет средней дальности Ил-38Н «Новелла», самолет ДРЛО и У А-50 в сопровождении двух Су-30СМ, воздушный танкер Ил-78 в сопровождении двух Су-30СМ, дальний противолодочный самолет Ту-142МР и два палубных самолета Су-33, три МиГ-29, а финальным аккордом воздушной части парада в День ВМФ в Кронштадте станет пролет штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.

Наземная составляющая, по данным военного ведомства, будет представлена парадными ротами военнослужащих ВМФ, морской военной полиции МО РФ, воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Для музыкального сопровождения наземной части парада оркестровый батальон, сформированный из ведущих оркестров ВМФ, исполнит парадный марш «Море зовет» композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. В торжественных мероприятиях вместе со сводным оркестром ВМФ примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама.

Также военно-морские парады состоятся на главных базах флотов и Каспийской флотилии — в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани — и сирийском порту Тартус. Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих.

В военном ведомстве отмечают, что с каждым годом все больше и больше зарубежных гостей приезжает в Россию на празднование Дня военно-морского флота. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций.

Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, «вне всякого сомнения, в этом году состоится еще более масштабный и красочный праздник, который благодаря прямой трансляции смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру».