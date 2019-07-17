Откуда вещдоки? Как следователи покупают «улики» по делу MH17

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

Эту деталь следователи предъявляют в качестве вещдока, но подлинный ли он, как замечает газета, неизвестно.

По сведениям СМИ, эту улику международному следствию предоставили неизвестные лица из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) за вознаграждение. Его точная сумма не сообщается, но, как утверждает источник издания, речь идет о нескольких десятках тысяч долларов.

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Журналисты приводят слова главы JIT Фреда Вестербеке, который отмечал, что международные следователи до сих пор изучают данные по ракете.

Газета также опубликовала письмо родственников погибших в крушении лайнера, адресованное российским властям. В нем они призвали Россию «всецело сотрудничать с расследованием» и «признать свою часть ответственности в уничтожении MH17».

«Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже — Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося»,— указано в письме. Его составители также попросили назвать имена виновных и раскрыть их действия.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению лайнера.

Что касается вещдока, впервые JIT объявила о его наличии в мае прошлого года. Следователи пришли к выводу, что «Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом сбил «Бук» российских вооруженных сил. Об этом заявил представитель нидерландской прокуратуры во время пресс-конференции.

Тогда были представлены материалы, согласно которым в конце июня конвой военной техники отправился с базы 53-й бригады, расположенной в районе Курска. В его составе были как минимум шесть «Буков».

Одна из установок с номером 332 затем отправилась на территорию Украины. Как полагают следователи, именно из нее был сбит «Боинг».

Он обратили внимание на код на корпусе, судя по которому ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Еще два кода следователи разобрать не смогли.

Более трех месяцев спустя в Министерстве обороны России заявили, что ракета, о которой идет речь, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. В ведомстве отметили, что бортовой номер снаряда удалось восстановить по найденным на месте трагедии обломкам.

В 1986-м эта ракета, как сообщают российские военные, была отправлена в воинскую часть в Тернопольской области Украинской ССР, а затем она находилась на вооружении в военчасти во Львовской области. После этого ракета на территорию России не вывозилась, заверили в министерстве.

К тому же военные отметили, что международная следственная группа может ознакомиться с рассекреченными документами о сбившей малайзийский «Боинг» ракете.

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) передала представителям Нидерландов найденные на месте крушения MH17 вещественные доказательства еще в октябре 2017 года. Как уточнял бывший тогда полпредом ДНР на минских переговорах Денис Пушилин, речь шла об останках тел, которые принадлежат погибшим пассажирам и членам экипажа, а также обломках лайнера.

До этого Россия дополнительно передала JIT данные радаров и инструкции к их расшифровке.

Малайзийский «Боинг» летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. 17 июля 2014 года он потерпел крушение в небе над Донецком. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Киев возложил ответственность за катастрофу на ополченцев, но те отвергли эти обвинения. Они заверили, что не располагают средствами, позволяющими сбивать воздушные судна на такой высоте.

Расследование обстоятельств крушения JIT проводит под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ. Следователи предполагают, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска. Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко сообщал, что Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую об украинской принадлежности «Бука». Впрочем, следователи проигнорировали эту информацию.

МИД РФ назвал предъявленные России обвинения в крушении малайзийского «Боинга» голословными и вызывающими сожаление.

По мнению российских дипломатов, расследование является предвзятым и однобоким.