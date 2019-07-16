Слабые места: американцы выявили недостатки С-400

Американская частная аналитическая компания Stratfor выявила сильные и слабые стороны российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Соответствующая статья была опубликована на официальном сайте компании.

Аналитики заявили, что комплексы эффективны только при соблюдении определенных условий, например, они должны применяться в интегрированных системах противоракетной обороны (системы, все части которых связаны друг с другом и могут обмениваться информацией).

Вместе с тем в ряде регионов Ближнего Востока развернуты лишь батареи ЗРК, а не батальоны, отметили эксперты.

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Stratfor также указала на низкую эффективность С-400 против низколетящих ракет и их уязвимость перед массированной атакой противника.

Как указали в отчете, дальность действия ЗРК может достигать 400 км, но эффективность радиолокационных возможностей этого оружия могут понизить географические условия, например гористая местность. Поэтому, как утверждают специалисты Stratfor, в горах С-400 может сбить низколетящую крылатую ракету на расстоянии не сотен километров, а лишь десятков.

В Stratfor также указали на несомненные преимущества систем С-400, в том числе на их возможность наносить удар по целям разных классов, а также большой радиус действия. К тому же, эти ЗРК хорошо показывают себя в борьбе против крупных целей, близко расположенных друг к другу, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также высокосложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями (снижением заметности).

Эксперты заключили, что эффективность использования системы ПВО российского производства зависит от страны, где ее применяют, и навыков военных операторов.

Наиболее успешно пользоваться всеми преимуществами систем С-400, по мнению аналитиков, могут Россия, Китай и Турция, которая недавно заключила контракт на их поставку.

Свое исследование Stratfor опубликовала на фоне продолжающихся поставок компонентов С-400 Анкаре. Поставки ведутся в рамках реализации контракта, который страны подписали еще в конце 2017 года. Всего Москва должна поставить турецкой стороне четыре дивизиона этих систем. Планируется, что они будут полностью развернуты на территории Турции к апрелю 2020 года.

Днем ранее президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы «самую мощную в мире» систему ПРО — С-400.

«Прилетели восемь самолетов, и все остальное тоже поступит. Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! В апреле 2020-го эти системы будут полностью установлены. Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе», — сказал Эрдоган, выступая по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.

Поставки систем в Турцию начались 12 июля. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что поставка осуществляется согласно договоренностям о совершенствовании системы противовоздушной обороны, заключенным между главами России и Турции.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что

все условия соглашений выполняются обеими сторонами.

«Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются», — отметил представитель Кремля.

Москва и Анкара заключили договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400.

Этот договор подвергся критике со стороны США, которые опасаются, что он может представлять собой угрозу для НАТО. Об этом говорил еще командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Но, поскольку Турция оказалась непреклонна в своем решении, Вашингтон решил перейти к решительным мерам: американская администрация планирует после 15 июля назвать дату введения санкций против Анкары.

По некоторым данным, дату объявят после годовщины попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Он произошел как раз 15 июля. Таким образом, американская сторона хочет избежать спекуляций, что Вашингтон причастен к несостоявшемуся перевороту. Пакет санкций в отношении Турции уже сформирован.