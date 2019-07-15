Последнее предупреждение от НАТО: РФ обвинили в разрушении ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Россию ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такую позицию он изложил в авторской колонке в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех», — написал Столтенберг.

Он подчеркнул, что «на кону стоит безопасность Европы».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился со Столтенбергом в его утверждении относительно безопасности Европы. Более того, по его мнению, разрыв ДРСМД несет угрозу всему миру.

Он также выразил мнение, что генсек альянса не возлагает ответственность на США за расторжение договора, потому что Вашингтон — лидер военного блока, «и НАТО подыгрывает под его аккомпанемент».

Вместе с тем, напомнил депутат RT, Россия «не вышла из ДРСМД, а приостановила его действие».

«И мы рассчитываем на помощь Европы, которая должна оказать воздействие на США, чтобы мы вернулись к действию этого договора», — подчеркнул он.

Накануне с призывом сохранить ДРСМД к России обратилась и глава Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Федерика Могерини. Об этом говорится в ее заявлении на сайте Евросовета.

«Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может закончиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем об официальном решении России <...> о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД», — отметила Могерини.

Она призвала Россию «вернуться» к исполнению пунктов Договора в сферах разработки и испытаний ракетных систем 9М729, которые Вашингтон считает нарушающими положения документа.

«Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента структуры европейской безопасности», — подчеркнула глава ЕСВД.

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал зaкон о приостaновлении участия в ДРСМД. Соответствующий законопроект российский лидер внес на рассмотрение в Госдуму в конце мaя. Вскоре закон одобрила нижняя палата парламента, а через неделю и Совет Федерaции.

При этом Путин заверил, что Россия не намерена участвовать в гонке вооружений, которая может разгореться в связи с выходом СШA из ДРСМД.

Кстати, американская сторона уже вовсю готовится к тому, что 2 августа договор приостановит свое действие. И.о. министра обороны США Марк Эспер 27 июня по итогам встречи глав военных ведомств НАТО заявил, что после прекращения действия ДРСМД Вашингтон будет использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО), чтобы защищаться от российских крылатых ракет.

Так Эспер ответил на вопрос журналистов, собираются ли Соединенные Штаты переориентировать на противодействие Москве развернутые в Европе объекты системы ПРО, которые, как на протяжении последних десяти лет заверяли представители администрации США, «не будут направлены против России».

По его словам, американская сторона, оставаясь в рамках ДРСМД, уже начала исследования в отношении обычных, неядерных ракет с запрещенным ДРСМД радиусом действия. Эспер объяснил, что такое оружие помогло бы Вашингтону противостоять «угрозам со стороны РФ».

До этого заявления главы оборонных ведомств стран НАТО на встрече в Брюсселе утвердили пакет военных мер по сдерживанию России, который будет активирован 2 августа, если ДРСМД все же прекратит свое действие.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в ответ на «нарушающие договор» действия Москвы Североатлантический альянс собирается активизировать разведдеятельность, увеличить количество военных учений, модернизировать обычные вооружения, а также развивать системы противовоздушной обороны и ПРО. О таких антироссийских военных мерах 29 министров дискутировали чуть больше часа.

Военный блок также пообещал не размещать в Европе новые ядерные ракеты.

В феврале этого года США объявили об одностороннем приостановлении своего участия в ДРСМД. Российский лидер нaзвaл это решение «прямым шaгом к рaсшaтывaнию всей системы договоренностей в сфере междунaродной безопaсности». Обе стороны договора обвинили друг друга в нарушении его положений.

Президент США Дональд Трамп поставил России условие: если до 2 августа она не «вернется» к исполнению положений договора, Вашингтон окончательно из него выйдет. Но Москва полагает, что американские коллеги уже давно собирались разорвать ДРСМД.