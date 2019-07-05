НАТО в тупике: как жить без ДРСМД?

«Мы должны быть готовы к миру без ДРСМД», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогу заседания совета Россия — НАТО, прошедшего 5 июля в Брюсселе. Он подчеркнул, что обе стороны диалога осознают важность договора для международной безопасности, но их позиции по фундаментальным вопросам противоречат, а признаков прорыва в переговорах не наблюдается.

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«Наш диалог был откровенным и необходимым, — вступительная речь Столтенберга не обещала кардинальных разворотов, но генсек дал понять, что дискуссия остается конструктивной. — У НАТО и России кардинально различные взгляды на ситуацию, но мы намерены продолжать диалог, ведь без него противоречия не разрешить».

В то же время вопрос, какие именно действия предпримет НАТО после того, как ДРСМД перестает действовать, так и остался открытым — Столтенберг не стал детализировать план альянса в этой ситуации. Более того, в военном блоке все еще продолжают надеяться, что договор удастся спасти.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности остается краеугольным камнем для контроля над вооружениями в целом. Его несоблюдение, по мнению главы НАТО, подрывает доверие ко всем остальным соглашениям в этой области.

Тем не менее, позиция стран НАТО относительно ДРСМД остается единой — они считают, что нарушителем договора является Россия, и именно к ней должны быть обращены все призывы о его восстановлении. Специалисты альянса считают, что российская ракета наземного базирования 9М729 нарушает условия соглашения — дальность ракеты, по их мнению, превышает допустимые 500 км. Россия эту информацию категорически опровергает.

Впервые подобные обвинения были выдвинуты еще в 2014 году, впоследствии неоднократно становясь предметом российско-американских споров. Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп впервые заявил, что в знак протеста против нарушений России Вашингтон намерен выйти из договора. В декабре был обозначен срок выхода — начало февраля, при условии неизменности российской позиции. Последовавшие консультации ситуацию не изменили, и 1 февраля США объявили о приостановке своего участия в соглашении, при этом обозначив, что окончательно выйдут из него через полгода.

Тогда же Россия предприняла зеркальные меры: 2 февраля Москва также сообщила о приостановке своего участия в договоре. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным спустя почти полгода, 3 июля. До этого Россия неоднократно заявляла о готовности дать американским специалистам возможность ознакомиться с параметрами ракеты 9М729. Москва стоит на своем — позиция США остается безосновательной.

Генеральный секретарь, говоря об ответе НАТО (кстати, ранее альянс говорил о военных методах сдерживания Москвы), отметил, что реакция альянса на выход России из договора будет «оборонительной».

Ранее он уже обосновывал позицию западного военного блока. По словам Столтенберга, активность НАТО — ответ на растущую международную напряженность. «После окончания «холодной войны» НАТО уменьшало свое присутствие в Европе, однако теперь нам снова приходится его увеличивать — как ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — говорил глава альянса в начале года.

Позиция России по этому поводу остается неизменной — после распада СССР военный альянс вплотную приблизился к российским границам, а потому Москва должна адекватно отвечать на возросшую угрозу.

Страны-участницы НАТО, тем не менее, не намерены размещать на территории Европы новые ракеты — даже если ДРСМД прекратит свое существование.

В течение последнего времени представители организации подчеркивали, что военно-политическое противодействие будет носить иной характер — в частности, это активизация разведывательной деятельности, развитие систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также более регулярная организация военных учений.

Сейчас НАТО проводит сразу два крупных учения — это Dynamic Mаngoose у побережья Норвегии и Sea Breeze в акватории Черного моря. За последними ведет активное наблюдение группировка военных кораблей ВМФ РФ при поддержке морской авиации, а также местных сил ВВС и ПВО.

Российская сторона не раз отмечала, что не оставит гипотетические действия НАТО без ответа.

В конце июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что выход Соединенных Штатов из ДРСМД, а также дальнейшая активность блока НАТО не оставляют России выбора. «Это крупный дестабилизирующий шаг, подрывающий региональную безопасность. Мы не можем не реагировать зеркально... Мы готовы и дальше проявлять ответственный подход, но при этом будем делать все для того, чтобы надежным образом обеспечить собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников в меняющейся обстановке», — приводит слова Рябкова «Российская газета».

Дипломат также отметил, что компенсационные меры России будут носить «военный характер», не приведя, однако, конкретных примеров.

На 17-18 июля запланирована встреча Рябкова и заместителя госсекретаря США Андреа Томпсон в Женеве. Главной темой разговора должна стать стратегическая стабильность в отношениях между странами.

Полностью договор в сегодняшнем виде прекратит свое существование 2 августа, именно тогда официально завершится процедура выхода из договора второй стороны — США.

Если ДРСМД перестанет существовать, Москве и Вашингтону придется искать новые способы контроля ситуации, считают эксперты.

«Может быть, удастся разработать новое, многостороннее соглашение по РСМД или другим, новым видам вооружений», — говорит «Известиям» сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, возможен и другой вариант — страны могут договориться о поддержании стабильности и без договорной основы, на базе джентльменского соглашения.

Последний вариант уже применялся в прошлом веке, когда в 1979 году предлогом ввода советских войск в Афганистан США не стали ратифицировать Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), стороны пришли к решению придерживаться его положений и без официального подтверждения. Ряд пунктов этого договора также послужил основой для дальнейших соглашений.