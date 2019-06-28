День Победы: Путин пригласил Трампа на парад

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-24» на полях саммита G20.

По его словам, президент США отреагировал на это приглашение «очень позитивно».

«В этой связи был разговор о том, какая страна сколько потеряла в годы [Второй мировой] войны, чья роль была решающей, был отмечен вклад советского народа в эту победу», — подчеркнул Ушаков.

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Путин и Трамп встретились в пятницу на полях саммита «большой двадцатки». Их переговоры продлились 1 час 20 минут. Открывая эту встречу, оба лидера выразили надежду, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось довольно много.

В этом году в параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принимали участие 35 парадных расчетов военнослужащих. Иностранным лидерам Кремль приглашений не рассылал, поскольку отмечалась не юбилейная дата.

Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глав иностранных государств приглашают только на юбилейные парады Победы по случаю 9 Мая, а так как в этом году отмечалась 74-я годовщина окончания войны, официальных приглашений никому не направляли. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, почему на торжествах не будут присутствовать зарубежные высокопоставленные персоны.

«Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», — пояснил он.

Песков подчеркнул, что очень важную и большую юбилейную дату Россия будет отмечать в следующем году.

«Это будет год, действительно, особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков аналогичным образом ответил на вопрос, приглашал ли Кремль на парад Победы в Москву президента Украины Владимира Зеленского, который на тот момент еще был только народным избранником.

Впрочем, даже если официальные приглашения иностранные лидеры получают только на юбилейные даты, иногда они все же приезжают и на годовщины.

Так, например, получилось в прошлом году. Тогда участие в празднике в российской столице принимали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич. Они использовали свой визит как возможность обсудить текущую международную повестку с российским лидером.

Годом ранее парад Победы в Москве посетил президент Молдавии Игорь Додон. На мероприятии он сидел рядом с Владимиром Путиным. Как сообщал Sputnik, вместе с молдавским лидером на Красной площади были его жена Галина и один из сыновей. На торжестве также был советник президента по внешней политике и посол Молдавии в России Андрей Негуца. Когда парад завершился, российский и молдавский лидеры возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

До этого, в 2016 году, почетным гостем церемонии стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он был на трибуне на Красной площади и в 2015 году во время празднования Россией юбилея — 70-летия Победы.

Как раз на то мероприятие представителям зарубежья было отправлено 68 приглашений, но из них в Россию приехали только около 30 человек.

Это было связано с охлаждением отношений РФ со странами Запада. Большинство европейских политиков мероприятие просто проигнорировали.

Гостями парада Победы в Москве в тот год стали глава Кубы Рауль Кастро, тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, лидеры Монголии, Вьетнама, Венесуэлы и Сербии.