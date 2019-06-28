Новая война? Турки и сирийцы сцепились в Идлибе

Турция атаковала позиции в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.

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Таким образом турецкие военные ответили на нападение на один из 12 их наблюдательных пунктов в регионе Идлиб на севере Сирии. В результате этой атаки один турецкий военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Из находящегося под контролем сирийского режима [президента Башара Асада] региона был совершен преднамеренный артиллерийский обстрел нашего наблюдательного пункта под номером десять», —указано в коммюнике.

В заявлении военного ведомства сообщили, что в связи со случившимся в Генштаб ВС Турции вызвали российского атташе в Анкаре, с которым обсудили произошедшее. Посольство России в Анкаре пока не комментирует эту информацию.

Турецкая сторона заверила, что будет отвечать на подобного рода нападения.

Атака была совершена несмотря на то, что на территории идлибской зоны деэскалации с полуночи 12 июня при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины». Причем это уже не первый подобный инцидент. Газета Haberturk со ссылкой на министерство обороны 16 июня сообщила, что наблюдательный пункт вооруженных сил Турции подвергся минометному обстрелу в Идлибе.

В результате атаки никто не пострадал, но часть оборудования получила повреждения. По информации издания, в ответ были предприняты «необходимые действия совместно с Россией».

Еще одна атака на пост ВС Турции произошла на следующий же день после установления режима прекращения огня. Джихадисты-союзники террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) ночью 13 июня обстреляли наблюдательный пункт номер десять из артиллерийских орудий. По данным турецкого Минобороны, из региона Аш-Шария были выпущены 35 минометных снарядов. В результате нападения ранения получили трое турецких военных.

Чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих, турецкое командование попросило российскую сторону атаковать позиции террористов в этом районе. Военные РФ получили от коллег из Турции координаты расположения боевиков. По данным Минобороны, российские военнослужащие смогли уничтожить крупные скопления террористов и их артиллерию в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб.

«Анкара не будет сидеть сложа руки и учтет призывы местного населения. (...) Турция ответит на атаки сторонников Асада на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе», — подчеркнул Эрдоган, выступая перед журналистами в Стамбуле.

Сирийский конфликт, начавшийся в 2011 году, сейчас осложняется традиционно сложными отношениями между Сирией и Турцией. По мнению Дамаска, Анкара оккупировала часть САР, поэтому сирийская сторона требует освободить занятые территории, в частности, в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Арабской республике. На сегодняшний день провинция Идлиб остается самой проблемной: сирийские правительственные войска практически не контролируют ее, она является крупнейшим оплотом террористов в стране. Там по сей день продолжается противостояние армии Башара Асада, оппозиции и террористов.

В сентябре 2017 года Россия и Турция подписали договор о создании в этой провинции демилитаризованной буферной зоны.

В соответствии с ним, Идлиб должны были покинуть как вооруженные боевики, так и сирийские правительственные войска. Ответственность за стабилизацию обстановки в мухафазе взяла на себя Анкара.

Год спустя Турция, Россия и Иран встретились на трехстороннем саммите в Тегеране. Эрдоган на нем предложил внести в текст совместного заявления формулировку о перемирии в Идлибе. Турецкий лидер объяснил такую инициативу заботой о гражданском населении, которое «серьезно страдает». К тому же, по его словам, турецкая сторона больше не может принимать сирийских беженцев.

Президент России Владимир Путин в ответ на это отметил, что участники саммита не могут говорить о перемирии в Сирии за террористов и вооруженную оппозицию.

«Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них [вооруженную оппозицию в Сирии] не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры и ИГИЛ (организация запрещена в России) [обе организации признаны террористическими и запрещены в России — «Газета.Ru»], что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — пояснил Путин.

Иранский президент Хасан Роухани назвал общим требование к террористам сложить оружие, и такую формулировку в итоге поддержал российский лидер. Путин обратил внимание, что при согласовании текста итоговой декларации они с Роухани и Эрдоганом «сделали его максимально рабочим, дипломатическим».