Уйдет в оборону: сначала Евкуров станет заместителем Шойгу

Покинувший пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны Сергея Шойгу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в окружении Евкурова.

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После своего ухода с должности сам Евкуров сказал РБК, что пока не знает, куда его назначат. «Все будет известно на следующей неделе», — говорил он.

Президент России Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии накануне.

Временно исполняющим обязанности руководителя республики президент назначил Махмуд-Али Калиматова, который ранее руководил управлением Росприроднадзора по Самарской области.

О своем намерении досрочно покинуть пост Евкуров сообщил 24 июня в обращении в эфире республиканского телевидения. Он объяснил это решение «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики».

«Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — заявил экс-глава Ингушетии.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прошение Евкурова об отставке не было сюрпризом для Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что только волевой человек способен принимать «поворотные решения в своей судьбе». Он убежден, что это был не жест отчаяния, а признак наличия духа. Кадыров обратил внимание, что Евкуров возглавил республику в самое трудное время и с тех пор решил сложнейшие задачи.

Генерал-майор и Герой России Юнус-Бек Евкуров служил на командных должностях в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и был в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Он получил известность как один из командующих операцией в июне 1999 года, когда был установлен контроль над аэропортом Слатина. Эта операция вошла в историю как «бросок на Приштину». За эту операцию, как говорил сам Евкуров, ему и было присвоено звание Героя России в апреле 2000-го.

Главой Ингушетию он стал в 2008 году после ухода непопулярного руководителя республики Мурата Зязикова. В 2009 году на Евкурова было совершено покушение: боевики незаконных вооруженных формирований подорвали его автомобиль. Выжить ему удалось благодаря хорошей броне машины.

Он подал в отставку 4 июля 2013 и до единого дня голосования, 8 сентября 2013 года, временно исполнял обязанности главы региона. Тогда депутаты местного парламента избрали Евкурова руководителем Ингушетии — его кандидатуру внес в парламент страны президент России.

Срок полномочий Евкурова истекал в 2023 году.

Председатель правительства республики Зелимхан Евлоев считает главным достижением Евкурова на этом посту борьбу с терроризмом. «Это был очень сложный период — его руководства. Первые пять-шесть лет — это борьба с международным терроризмом, это разобщенность общества. Люди просили главу и федеральный центр, чтобы прекратилось убийство людей. И самое большое, главное завоевание — что при нем все это остановилось», — сказал Евлоев ТАСС.

В последний год управления республикой Евкурова в Ингушетии сложилась конфликтная ситуация: местные жители протестовали в связи с решением властей пересмотреть административную границу с соседней Чеченской Республикой. Осенью 2018 года главы двух субъектов федерации заключили соглашение о границе: в состав Чечни вошла часть Сунженского района, а Ингушетия получала часть Надтеречного района Чечни.

Сам Евкуров объяснял, что это было сделано только для того, чтобы «выровнять границу и один клин выправить».

После этого в республике начались массовые протесты. Противники соглашения напоминали, что в Сунженском районе находятся могилы предков. Кстати, во времена СССР Чечня и Ингушетия были частью одного образования — Чечено-Ингушской ССР.

Из-за давления со стороны общественности Евкуров обратился в Конституционный суд о соответствии подписанного документа республиканским законам. Орган вынес решение в его пользу. Вместе с тем недовольство граждан не исчезло, и Федеральный центр был не доволен тем, что власти не смогли объяснить жителям пользу договора.