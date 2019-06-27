«Так не будет»: Киев не хочет освобождать своих моряков

Украина отказывается принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, которое содержится в полученной Киевом ноте российского МИДа, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Реклама

«Россия «отчиталась» о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять», — написал он на своей странице в фейсбуке.

По его мнению, этим документом Москва «пытается заставить» Киев признать правомерность «судебного преследования» украинских моряков, а, соответственно, «косвенно и оккупацию Крыма» и требует от Украины действовать в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством.

«Так не будет», — подчеркнул Климкин.

Климкин в очередной раз потребовал от России «немедленно и безусловно» освободить украинских моряков и корабли.

Таким образом он ответил на направленную накануне Россией Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать, чтобы задержанные в Керченском проливе моряки были освобождены.

Как указали в распространенном в среду сообщении МИД РФ, в направленных документах Москва обратила внимание, что уголовный процесс в отношении украинских моряков по-прежнему продолжается, но в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ есть возможности, с помощью которых Украина может освободить своих граждан и судна.

Россия также вновь отметила, что в данной ситуации невозможно применять предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры урегулирования споров. Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что трибунал, как им зафиксировно, «не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства», поэтому Россия продолжит оспаривать ее наличие.

В МИД РФ отметили, что реакция Киева на российскую ноту еще раз подтверждает, что украинская сторона всего лишь спекулирует на судьбе моряков. В министерстве предположили, что это и было главной целью организованной предыдущим руководством государства провокации.

Речь идет о постановлении Международного трибунала ООН по морскому праву, которое было принято 25 мая. Глава инстанции Пак Чжин Хен объявил, что

Россия должна «немедленно» отпустить 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы, и вернуть Киеву конфискованные суда.

При этом трибунал не нашел необходимым предъявлять российской стороне требование прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

И, тем не менее, решение трибунала очень обрадовало украинскую сторону. «Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать первый шаг, чтобы разблокировать переговоры и решить созданные ею проблемы цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома», — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем фейсбуке.

Но Москва не намерена отказываться от своей позиции по инциденту в Керченском проливе.

Российская сторона настаивает, что судьбу задержанных украинских моряков должны определить следствие и суд,

подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украинские моряки уже более полугода содержатся в российском СИЗО. Причиной тому — нарушение ими госграницы России 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в российские территориальные воды возле Крыма и продолжили движение, не отвечая на требования пограничников ФСБ остановиться.

Причем воды пролива, где задержали украинцев, были внутренними водами России еще до присоединения Крыма к РФ, отметил президент России Владимир Путин.

После последнего предупреждения российские пограничники применили силу, чтобы пресечь попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. Арестованные украинцы считают себя военнопленными.

При этом во время российско-украинского диалога 23 апреля по ситуации в Керченском проливе Киев решил отказаться от консультаций, хотя Москва была готова вести переговоры, отметили российские дипломаты.

«Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей <…> не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», — написал в статье для «Российской газеты» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.