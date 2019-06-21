«Ответный огонь»: армия Украины продолжит обстрелы Донбасса

ВСУ продолжат вести ответный огонь в Донбассе, заявил министр обороны страны Степан Полторак. Он заверил, что украинская сторона выполняла и будет выполнять Минские соглашения, но оставляет за собой право на «адекватный ответ» в случае агрессии против ее военных.

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«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — подчеркнул Полторак. Он также отметил, что Украина «больше не отдаст» ни одного кусочка ее земли.

В ОБСЕ 5 июня сообщили, что представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма выступил с предложением документально прописать запрет на стрельбу в ответ и на обстрел гражданских объектов в этом регионе.

Позже он сам объяснил свое предложение.

По его словам, украинские военные не должны отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов во время режима тишины в Донбассе.

«Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, если видим, что это из детского сада, мы можем давать ответ?» — сказал Кучма на брифинге в Администрации президента.

Он пояснил, что отвечать на огонь надо только в том случае, если боевые действия идут не на территории населенных пунктов. По словам Кучмы, также необходимо убедиться, что это не провокационные обстрелы.

Это предложение возмутило спикера Верховной рады Андрея Парубия, который заявил в ходе заседания парламента, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путем к капитуляции со стороны Киева.

«Я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ — это не путь к миру, это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины», — предупредил парламентарий.

Он также выразил уверенность, что украинский лидер должен скорректировать свою позицию по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны. Вместе с тем депутат призвал главу государства «иметь уважение к украинским воинам».

Подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко назвал это заявление Парубия абсурдным. «Он считает, что Украина капитулирует, запрещая ответный огонь в Донбассе. Хотелось бы напомнить, что согласно договоренностям, подписанным в Минске, нет вообще понятия «ответный огонь», — сказал Марочко РИА «Новости».

К тому же он отметил, что в соответствии с минскими соглашениями применение оружия прекращают обе стороны конфликта.

Кроме того, как подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР, Парубий не учел тот факт, что самопровозглашенная республика отвела вооружение и технику на установленные дистанции согласно минским соглашениям. К тому же ЛНР, в отличие от Украины, не открывает огонь, заверил Марочко.

По сообщению РИА «Новости», ЛНР и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) ранее уже настаивали на необходимости принятия дополнительных меры для контроля перемирия. В частности, они призывали установить запрет на ведение огня, в том числе ответного.

Предложение о запрете на ответный огонь, судя по всему, не поддерживает и сам президент Украины. Спустя всего два дня после заявления Кучмы Зеленский сказал, что украинские военные готовы дать жесткий ответ на атаку ополченцев в Донбассе. Вместе с тем он отметил, что Киев настаивает на прекращении огня.

Таким образом он отреагировал на сообщения украинских военных об артобстрелах позиций ВСУ в ночь на 7 июня, в результате которых два украинских военных погибли и восемь получили ранения.

«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — говорится в заявлении на сайте главы государства.

Президент также подчеркнул, что применение артиллерии является «вопиющим» нарушением минских соглашений.

В ДНР, в свою очередь, сообщили, что, наоборот, ВСУ минувшей ночью обстреляли окрестности Горловки 122-мм снарядами.

Зеленский называет вопрос урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины первостепенным для себя. Об этом он говорил еще в ходе своей предвыборной кампании.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал украинский лидер во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком 13 июня.

Но на востоке Украины считают, что пока глава государства проваливает этот план. Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что с приходом Зеленского к власти ситуация в Донбассе никак не изменилась, разве что в худшую сторону. По его словам, сейчас украинское правительство не выполняет свои обязательства по минским соглашениям.

Дейнего также подчеркнул, что Киев не ответил на предложение о разведении сил у станицы Луганской, о чем стороны договорились в ходе последней встречи в Минске. «К сожалению, никаких уведомлений от Украины не поступало», — сказал он.