Перемирия нет: ВСУ обстреливают Донецк

Украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

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«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Донецка. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм», — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. Огонь вели с позиций в районе Марьинки по Петровскому району города, уточнили в представительстве.

Утром в среду под обстрелом с украинской стороны также оказались поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой.

Как сообщил изданию «Украина.ру» представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков ранения получили четыре мирных жителя. Кроме того, были повреждены более 30 строений.

При этом в Донбассе сейчас формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).

По мнению Безсонова, украинцы усилили обстрелы, чтобы попытаться сорвать встречу контактной группы в «минском формате»: она должна состояться как раз 19 июня. Предполагается, что ключевым пунктом в повестке переговоров станут договоренности о новом перемирии.

«Провокационные обстрелы с украинской стороны совершаются, чтобы вызвать ответные действия с нашей стороны и таким образом обострить обстановку, заодно обвинив нас в срыве минского процесса урегулирования, а также в очередной раз заявить мировому сообществу о мифической российской агрессии», — подчеркнул представитель Народной милиции республики.

Он отметил, что из-за эскалации конфликта украинской стороной его мирное урегулирование находится под угрозой.

Накануне председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс. Он подчеркнул, что Киев будет осуществлять этот план «словом», а не «пушками или автоматами».

«Информационное оружие в рамках «гибридной войны» является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки», — сказал Разумков.

Вместе с тем председатель «Слуги народа» признал, что война в Донбассе «не закончится завтра».

Незадолго до этого в народной милиции ДНР сообщали, что украинские силовики готовят вооруженную провокацию, чтобы сорвать новое соглашение о перемирии в Донбассе. В частности, военнослужащие ВСУ, по данным ополченцев, будут обстреливать собственные позиции в районе Авдеевки и гражданскую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов.

«В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы», — уверены в ДНР.

Вместе с тем в Народной милиции обратили внимание, что ополчение строго соблюдает режим прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский называет вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе первостепенным для себя. Об этом он говорил еще в ходе предвыборной кампании.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал украинский лидер в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком 13 июня.

Впрочем, на востоке Украины считают, что пока главе государства совсем не удается реализовать этот план.

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что приход к власти Зеленского никак не повлиял на урегулирование ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что сейчас украинское правительство не выполняет свои обязательства по минским соглашениям.

Дейнего обратил внимание, что Киев не сообщили о своей готовности к разведению сил у станицы Луганской, о чем стороны договорились в ходе последней встречи в Минске. «К сожалению, никаких уведомлений от Украины не поступало», — сказал он.

Сейчас Зеленский, кажется, все больше и больше отдаляется от перспективы урегулирования конфликта. После встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном 17 июня президент Украины подчеркнул, что Киев отказывается вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками. При этом он заявил, что все вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе будут обсуждаться в рамках минского процесса.

По словам украинского лидера, главы МИД стран «нормандского формата» уже готовят новую встречу по Донбассу.

«Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата». Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров нормандского формата. Это и является ключевым вопросом», — уверен Зеленский.

Против переговоров с Донбассом выступил также и начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.