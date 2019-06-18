Это грозит катастрофой: Запад идет в кибератаку на Россию

В распоряжении Службы внешней разведки России есть данные о готовящихся против нашей страны кибератаках, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин. По его словам, предотвращением атак США на российские инфраструктуры занимаются спецслужбы.

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Нарышкин участвует в десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Уфе 18-20 июня.

Вопрос кибербезопасности России встал особенно остро после публикации 15 июня в The New York Times статьи о попытках США активнее внедрять вредоносное программное обеспечение в систему, обеспечивающую функционирование российской энергетики. Издание сообщило об этом со ссылкой на источники.

«Эти действия в течение последнего года стали предпринимать гораздо более агрессивно. Мы (власти США — «Газета.Ru») делаем это в таких масштабах, о каких и не думали несколько лет назад», — подчеркнул один из собеседников издания.

В газете подчеркнули, что нынешняя стратегия Вашингтона теперь носит «наступательный» характер.

Ключевой вопрос, по мнению журналистов, заключается в том, насколько глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Но ответить на него невозможно, не имея доступа к засекреченной информации об операции, отметили в издании.

«Лишь тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности ее вооруженных сил. На этот вопрос нельзя ответить, пока не активирован код», — утверждается в статье.

В то же время автор материала выдвинул бездоказательные обвинения в адрес Москвы в аналогичных действиях в отношении объектов инфраструктуры США.

Эту статью жестко раскритиковал президент США Дональд Трамп, опровергнув опубликованную в газете информацию. «Можете ли вы поверить, что неудачники из The New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена со стороны некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны... кроме того, это неправда!» — написал Трамп в своем твиттере.

Глава Белого дома заявил, в наши дни «коррумпированные СМИ» готовы на все, сделают или заявят что угодно, не задумываясь о последствиях.

«Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!» — возмутился американский лидер.

Подобные заявления в адрес СМИ в самой NYT назвали опасными. Кроме того, там заявили, что правительство было ознакомлено с текстом материала еще до его публикации.

Статью прокомментировали и в России. В пресс-службе Минкомсвязи РФ сообщили ТАСС, что использование российского оборудования и программного обеспечения для энергосистем страны необходимо для защиты их от действий киберпреступников.

«Информационная безопасность энергетической системы — это для нас один из приоритетов. Мы постоянно работаем над ней совместно с Минэнерго. Использование в энергетике отечественных интеллектуальных систем учета, телекоммуникационного оборудования, компонентной базы и защищенных протоколов является определенной страховкой от хакерских атак», — пояснил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

По его словам, к примеру, «умные» счетчики предусматривают возможность дистанционного выключения или включения подачи ресурсов (электричества или газа). То есть компьютерная атака может, например, обесточить больницу, школу или даже целый город.

Он подчеркнул, что в случае газа последствия могут быть катастрофическими.

Информацию, предоставленную американской газетой, оценили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Но в то же время он напомнил, что эти сообщения опроверг сам американский лидер.

«Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ», — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание, что Москва неоднократно указывала на производимые из-за рубежа кибератаки на российские стратегически жизненно важные области экономики. По его словам, соответствующие российские ведомства ведут с этим постоянную борьбу, чтобы не допустить нанесения вреда российской экономике и ее чувствительным сферам.

К тому же, представитель Кремля просил не забывать, что

именно президент России Владимир Путин и именно российская сторона не раз пытались инициировать международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности.

«К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались», — констатировал он.