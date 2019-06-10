Пираньи и тесак: Ким Чен Ын казнил генерала?

Северокорейский лидер Ким Чен Ын мог казнить одного из своих генералов за госизмену, бросив его в аквариум с пираньями. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британский таблоид Daily Star.

«Тиран Ким Чен Ын превратился в настоящего злодея «бондианы», казнив одного из своих генералов в аквариуме с пираньями. Перед этим Ким обвинил его в подготовке госпереворота и измене», — говорится в статье.

Аквариум с пираньями якобы находится в резиденции Ким Чен Ына в Пхеньяне. По словам источника, лидер КНДР приказал построить его, желая найти «новые жуткие способы казней и устрашения потенциальных изменников».

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Пираний для «лобного места» доставили прямиком из Бразилии. «Генерала-предателя» якобы искромсали ножами перед тем, как бросить его к хищным рыбам. Не уточняется, что стали причиной смерти казненного — ножевые ранения или же он утонул.

Ким Чен Ын, якобы казня изменников в аквариуме с пираньями, мог вдохновиться британским фильмом 1977 года про агента 007 Джеймса Бонда — «Шпион, который меня полюбил». В кинофильме есть сцена, в которой главный антагонист бросает своего врага в кишащий акулами бассейн.

По информации Daily Star, Ким «правит с помощью страха», публично убивая людей «из огнемета, противотанковой пушки, скармливая их тиграм».

В последнее время сообщения о «казнях», которые якобы устраивает северокорейский лидер, то и дело появляются в различных изданиях, однако подтверждения публикуемая информация не находит.

Так, в конце мая южнокорейская газета Chosun Ilbo опубликовала материал, в котором утверждается, что в по приказу Ким Чен Ына был казнен спецпредставитель Пхеньяна по делам США Ким Хек Чхоль.

«Ким Хек Чхоль <...> и четверо других сотрудников МИДа были обвинены в предательстве и шпионаже на Америку. Их казнили на аэродроме «Мирим» неподалеку от Пхеньяна», — утверждается в статье.

Причиной тому якобы стал провал переговоров Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое в феврале 2019 года. Кроме того, глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль был «выслан на каторгу в лагерь для политзаключенных» с целью «перевоспитания». Переводчик Ким Чен Ына также якобы подвергся репрессиям за «роковую ошибку, допущенную при переводе слов вождя».

Впрочем, эту информацию не подтвердили ни в Северной, ни в Южной Корее.

Впоследствии, передает ФАН, якобы казненный за «провал» саммита с Трампом Ким Ен Чхоль был замечен живым на концерте офицерских жен, куда также прибыл и Ким Чен Ын.

Стоит отметить, что газета Chosun Ilbo несколько раз сообщала об экзотических казнях высокопоставленных северокорейских чиновников. В 2015 году там была напечатана заметка о расстреле «из зенитного орудия» министра народных вооруженных сил КНДР, генерала армии Хен Ен Чхоля — за то, что он «заснул на совещании перед вождем». Однако достоверность этих данных вызывает сомнения, подтверждения они не получили.

«КНДР официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить», — сообщила РИА «Новости» сотрудница отдела по печати министерства по делам национального объединения Республики Корея в ответ на запрос относительно казни дипломатов.

Подобные сообщения, вызывающие сомнения, появлялись и раньше. В 2013 году дядя Ким Чен Ына — регентский советник Чан Сон Тхэк — якобы был обвинен в «разгульном образе жизни». Южнокорейские СМИ писали, что опального функционера «бросили на растерзание 120 собакам», но впоследствии это оказалось «уткой».

Сообщалось также, что Ким отравил родную тетю — генерала и члена Политбюро Ким Ген Хи, что тоже не было подтверждено. Наконец, в 2014 году южнокорейские журналисты сообщали, что Ким Чен Ын «из огнемета» сжег министра общественной безопасности О Сон Хона. Еще одного партийного чиновника Ким якобы расстрелял из миномета, передавало агентство «Ренхап». Все эти сообщения не были официально подтверждены и основывались на информации непроверенных источников.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в разговоре с НСН заявил, что сообщения об экзотических казнях северокорейских чиновников и военных чаще всего — фальшивки.

«Есть очень важная деталь: вся информация, которая идет, идет со ссылкой на газету Chosun Ilbo. А та, в свою очередь, ссылается на анонимный источник. А во-вторых, надо понимать, что это ведущая консервативная и антипхеньянская газета Южной Кореи,

которая периодически ловилась на фейках не только в отношении Севера, но и вообще. Достоверность Chosun Ilbo, когда она пишет на северокорейскую тематику, это около 10%», — заявил кореевед.