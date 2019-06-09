«Мы убиваем украинцев»: в Киеве оценили обстрелы Донбасса

Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала «1+1».

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Мендель рассказала об этом в рамках обсуждения инициативы бывшего президента страны и ныне — представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе — Леонида Кучмы о том, что нужно запретить ВСУ обстреливать районы с мирными жителями.

Пресс-секретарь президента же указала, что украинские силовики атакуют жилые кварталы в Донбассе после «провокаций», то бишь — когда по ним якобы стреляют ополченцы с территорий детских садов, мирных районов и других мест, в которых присутствуют мирные жители.

«И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — пояснила представитель украинского лидера.

Накануне заместитель командующего штаба Операции объединенных сил Богдан Бондарь подразделения ВСУ имеют право отвечать огнем в зоне вооруженного конфликта на Донбассе в случае угрозы жизни или потери территории, передает ФАН.

«Учитывая то, что сейчас мы находимся в периоде «режима прекращения огня», Украина придерживается указанного режима, но во время отдачи распоряжений, указывается, что подразделения ВСУ в ООС имеют полное право адекватно реагировать на все обстрелы, которые есть, они имеют право, не спрашивая старшего начальника,

применять огневые средства в случае угрозы их жизни или потери территории.

Это даже не обсуждается», — заявил Бондарь.

Глава же самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня с приходом к власти Владимира Зеленского, передает НСН.

Пушилин предположил, что Зеленский не дает приказ на прекращение огня из-за слабого авторитета. Также, глава ДНР выразил уверенность в том, что Зеленский в целом «мало на что влияет». В результате президент Украины вынужден оправдываться, обвиняя Россию в участии в гражданской войне в Донбассе, резюмировал Пушилин.

Ранее в ОБСЕ заявили, что Леонид Кучма выступил с предложением документально прописать «не стрелять в ответ» в этом регионе и ввести запрет на обстрел гражданских объектов. Эти идеи планируется обсудить в ходе заседания контактной группы в Минске 19 июня.

Такое предложение возмутило спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ходе заседания парламента он заявил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путем к капитуляции Киева в этой войне.

В начале нынешнего месяца украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо решить те острые вопросы, которые возникли при его предшественнике – Петре Порошенко.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Порошенко

и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России также вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева самопровозглашенными республиками, поскольку конфликт является внутриукраинским.

В марте нынешнего года Зеленский пояснил свои слова о том, что он готов стать на колени перед Путиным, если это будет нужно для улучшения ситуации на Украине.

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать на колени, лишь бы не поставили на колени Украину. Я и сейчас готов на все ради этого», — сказал Зеленский.