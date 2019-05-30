Это наша земля: Лавров ответил на странные претензии Японии

Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.

«По поводу военного наращивания Вооруженных сил России на северных территориях, включая ракетные учения и размещение истребителей, наша страна передала российской стороне, что это неприемлемо с юридической точки зрения нашей страны», — отметил дипломат.

В ответ на это его российский коллега Сергей Лавров указал на правомерность действий российских военных.

«Российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как, собственно, это и принято на основе международного права», — подчеркнул он.

Япония неоднократно высказывала России претензии по поводу присутствия на этой территории российского военного контингента. В начале апреля японское правительство выразило протест РФ из-за проведения ее военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам. «Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах [южная часть Курил] и противоречит нашей позиции в отношении этих островов», — указали в японском МИДе.

Аналогичное заявление во внешнеполитическом ведомстве Японии сделали и за полмесяца до этого. В министерстве отметили, что Токио считает неприемлемыми российские военные учения в южной части Курильских островов.

«Представление было сделано на уровне советника посольства нашей страны в Москве в адрес Министерства иностранных дел России... Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях», — сообщал ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Он отметил, что Япония считает такие действия «неприемлемыми» и противоречащими позиции страны в отношении региона.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на это пояснил, что обеспечить боеспособность армии без проведения учений невозможно, поскольку в таком случае форма и навыки военнослужащих не поддерживаются. В связи с этим он назвал проведение маневров в разных частях Российской Федерации, в том числе и на Курилах, совершенно закономерным.

К тому же, он заверил, что эти учения будут проводиться и дальше.

Он отметил в беседе с корреспондентом RT, что островная территория требует особых навыков осуществления боевых действий.

Присутствие российских военных на этой территории не единственный вопрос, который Россия и Япония обсуждали 30 мая в Токио на четвертном раунде переговоров в формате «2+2» между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии. Переговоры продолжались 1 час 40 минут.

В ходе переговоров Москва и Токио договорились укреплять связи в военно-морской области. «В ходе отдельной встречи с господином [министром обороны Японии Такэси] Ивая подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере... Договорились укреплять связи в военно-морской области», — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, выступление которого транслировалось в YouTube на странице Ruptly.

Кроме того, стороны договорились о первом за 18 лет визите главы ВМФ России в Японию. Такэси Ивая выразил надежду на укрепление взаимопонимания и доверия между военно-морскими силами двух государств.

Япония и РФ также решили продолжать взаимодействие по денуклеаризации Северной Кореи. Японский министр иностранных дел назвал это общей целью Японии и России.

Следующая встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате «2+2» состоится в Москве,

сообщил Сергей Лавров по итогам состоявшейся в Токио встречи.

«Договорились, что следующее заседание в формате «2+2» состоится в Российской Федерации. Конкретные даты мы согласуем дополнительно по дипломатическим каналам», — уточнил он.

Лавров отметил, что на прошедшей встрече стороны обсудили, в том числе, сотрудничество в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, терроризмом и распространением наркотиков. «Россия и Япония вместе с ООН реализуют совместный проект по подготовке наркополицейских для Афганистана и стран Центральной Азии. Это весьма успешное начинание. На нашей повестке дня также обсуждение ситуации в Сирии и нераспространение оружия массового поражения, выполнение договоренностей по иранской ядерной программе и другие региональные сюжеты», — сообщил глава МИД РФ.