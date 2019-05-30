Терпение лопнуло: Госдума рассмотрит закон о ДРСМД

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — рассказал он.

Если законопроект будет одобрен, то Россия прекратит свое участие в ДРСМД в день его официального опубликования. Согласно тексту документа, ратификация не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

Как сообщил Вячеслав Володин, решение о возобновлении действия ДРСМД принимает президент.

Первое чтение законопроекта назначено на 18 июня. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этого документа назначен замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД. Он также сообщил, что Соединенные Штаты начнут разрабатывать «военный ответ» на «нарушения», как считают в США, российской стороной своих обязательств по соглашению.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что Вашингтон обвиняет Москву в производстве и испытаниях крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая якобы превышает допустимую ДРСМД дальность.

«Однако в ходе пятилетнего обсуждения этой проблемы Вашингтон так и не представил данные, на основании которых был сделан вывод о несоответствии ракеты 9М729 Договору, что было бы принципиально важно для предметного военно-технического анализа американских претензий», — говорится в пояснительной записке.

Также в тексте документа указывается, что Россия отвергает американские обвинения «как беспочвенные и бездоказательные». Кроме того, Москва высказывает «многолетнюю» обеспокоенность тем, что Вашингтон неоднократно нарушал свои обязательства по Договору.

Таким образом, приостанавливая выполнение ДРСМД, Россия предпринимает зеркальный ответ на действия США, отмечается в записке.

Вашингтон дал Москве шесть месяцев для «возвращения» к соблюдению условий Договора. В ответ на односторонние действия США Москва также приостановила участие в ДРСМД.

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия договора. Однако, согласно российскому законодательству, подобные решения должны быть представлены в виде федерального закона. По этой причине законопроект был внесен в Госдуму.

На сегодняшний день единственным документом, сдерживающим гонку вооружений, остается договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Его действие истекает в 2021 году, и госсекретарь США Майк Помпео недавно заявил о возможности его продления на пять лет, однако, по его мнению, необходимо выработать приемлемый вариант.

«Мы в самом начале обсуждения о продлении договора. Если мы сможем договориться как надо, если мы сможем гарантировать, что он подходит на 2021 год и дальше, то президент Трамп сказал ясно, что, если мы сможем выработать хорошее надежное соглашение о контроле над вооружениями, мы должны получить его», — сказал он.

По его словам, в отличие от ситуации с ДРСМД, СНВ-3 «по большей части соблюдается».

Правда, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном находится под вопросом.

Контроль над вооружением — одна из главных тем переговоров России и США, которые только недавно возобновились. Темы ДРСМД и СНВ обсуждались в ходе недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию. Как заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, диалог между двумя странами по теме стратегических вооружений и глобальной безопасности должен будет начаться в ближайшее время.

В конце апреля CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Трамп намерен заключить «большое» ядерное соглашение с российскими и китайскими властями.

Высокопоставленный чиновник в администрации президента подчеркнул, что глава США хотел бы включить Россию и Китай в новый договор по контролю над вооружениями. Предполагается, что документ будет касаться всех «вооружений, боеголовок и ракет».

Источник добавил, что Белый дом нацелен как можно скорее найти время в календаре президента США для обсуждения нового ядерного соглашения, которым Трамп намерен заменить ДРСМД.