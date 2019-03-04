Пекинский уж, ракетный еж: угрожают ли китайские ракеты России

Москве выгодно включение Китайской Народной Республики в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что китайские ракеты угрожают России. Такое мнение выразила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает НСН.

«Россия находится в зоне поражения китайских ракет средней дальности. Поэтому Москва должна быть заинтересована в привлечении Пекина к ДРСМД. Единственный способ выстроить отношения с Китаем — интенсивный диалог», — подчеркнула глава немецкого минобороны.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что слова фон дер Ляйен «немножко нелогичны», передает ФАН.

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«Урсула фон дер Ляйен с логикой немножко не дружит. Потому что отношения России и Китая гораздо лучше выглядят, чем ее слова. Понятное дело, что у Китая есть ракеты средней и меньшей дальности. Но они направлены не в сторону России», — заявил он.

По словам эксперта, Китай размещает свои ракеты в зонах, недоступных для удара со стороны Тихого океана. А министр обороны ФРГ «пытается совместит ужа с ежом», добавил Леонков.

Mindaugas Kulbis/AP Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также прокомментировал заявление главы минобороны Германии. «Это просто слова, китайские ракеты не несут никакой угрозы для России», — сказал Джабаров. По его мнению, эти слова были продиктованы желанием европейских стран реанимировать ДРСМД. Джабаров уверен, что,

чтобы реанимировать ДРСМД, участников его должно быть больше. По его словам, ФРГ таким образом «запускает зондаж в отношении Китая».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения нового договора РСМД, в случае, если одной из сторон нового соглашения станет Китай. Еще в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин говорил, что неучастие в договоре стран, обладающих ракетами средней и малой дальности — проблема соглашения, над решением которой нужно работать.

«Что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?», — говорил российский лидер.

Мешает позиция этих стран и в первую очередь — именно позиция Китая. Хотя Китай действительно обладает большими запасами ракет средней дальности, других видов стратегического вооружения у Пекина практически нет. То есть, если Китай присоединится к договору и уничтожит ракеты, Китай потеряет даже надежду на установление военного паритета с США, рассказал ранее «Газете.Ru» ведущий сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

«Если создавать систему контроля над вооружениями, она должна быть комплексной и учитывать стратегическое оружие. У американцев существенный потенциал стратегических вооружений, которых нет у Китая», — отметил эксперт.

Поэтому в обозримой перспективе непосредственными участниками диалога по договору будут оставаться лишь Россия и США.

В конце октября Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из ДРСМД. По мнению главы Белого дома, Россия в рамках соглашения нарушает взятые на себя обязательства. Главная претензия в Вашингтоне — ракета 9М729. По мнению США, дальность действия этих ракет превышает ограничение в 500 км. В российском МИДе заявили, что Москва никогда не испытывала 9М729 на дальности свыше 500 км, и ДРСМД не нарушала.

Спустя неделю президент США Дональд Трамп подписал поручение Пентагону, Госдепартаменту и ряду других американских ведомств разработать доклад о «нарушении» Россией ДРСМД. Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении Москвы.

Договор был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. На советских памятных почтовых марках советско-американский ДРСМД называли «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет-меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США — 846 ракет. После более 10 лет молчания США обвинили Россию в нарушении договора.

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ на выход США из ДРСМД будет зеркальным. «Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем», — подчеркнул российский лидер.