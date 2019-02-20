«Спасения нет»: «Посейдон» прошел испытания

Министерство обороны России опубликовало видеозапись испытаний российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон». На кадрах продемонстрирована подготовка к запуску и несколько секунд после пуска.

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До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что «Посейдон» прошел успешные испытания.

«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Личный состав подводной лодки — носителя «Посейдонов» прошел обучение», — сообщил Шойгу.

Заявление министра, а также видеозапись испытаний «Посейдона» последовали за посланием президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Российский лидер затронул тему безопасности и вооружения страны.

«Не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного и безответственного обострения — мы этого не хотим», — сказал президент. «США должны оставить иллюзии по поводу мировых ПРО. Работа по созданию нового оружия продолжается», — добавил Путин.

После этого он перечислил успехи в области обороны России, в числе которых назвал и испытание «Посейдона».

«Успешно проходит испытания <…> подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат «Посейдон». В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать. Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка, носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану», — заявил он.

Стоит отметить, что впервые о первой атомной подлодке Владимир Путин рассказал в ходе прошлогоднего послания к Федеральному собранию. Год назад президент сделал в своем выступлении акцент на новейших видах стратегического вооружения. Глава государства рассказал, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это свойство наделяет их способностью поражать больший спектр целей. «Посейдон» может повредить авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Кроме того, в числе значительных преимуществ «Посейдона» Путин назвал его способность передвигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность. Скорость аппарата кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед, также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных.

Еще год назад Владимир Путин заявлял, что атомная подлодка обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвима для противника. По словам президента, в мире не существует средств, которые могли бы им противостоять.

В январе появилась информация, что Военно-морской флот России намерен поставить на боевое дежурство атомные подводные беспилотники «Посейдон». ВМФ планирует задействовать до 32 беспилотников.

На прошлой неделе издание Business Insider спросило у американского эксперта, для каких целей создается атомная подлодка. Ответ достаточно интересен: российские глубоководные беспилотники-торпеды «Посейдон» предназначены для развала НАТО.

«В большинстве случаев ядерное оружие может уничтожить целый город, но новейшие торпеды России могут стереть с лица Земли целый континент», — сообщается в материале.

«Посейдон» разрабатывался, скорее, в целях пропаганды, считает эксперт. Беспилотники, по его мнению, нужны, чтобы убедить Вашингтон не защищать Восточную Европу от «российской агрессии».

«Штаты не захотят подвергать свои прибрежные воды многолетнему радиационному заражению от подводных БПЛА [беспилотных летательных аппаратов], спасения от которых нет», — подчеркнул эксперт.

В связи с этим Вашингтон может всерьез задуматься, действительно ли им стоит приходить на помощь партнеру, ведь риски слишком велики, пишет Business Insider. Эксперт заключил, что при нападении России на одного из членов НАТО альянс будет разрушен, поскольку все остальные его участники откажутся приходить на помощь.