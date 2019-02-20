«Чего у нас там в загашнике»: Россия создает суперракету

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Циркон».

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«Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и еще об одной перспективной новинке. Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена.

А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полета до 9 махов на дальность более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели», — сообщил президент.

По его словам, ракета рассчитана на запуск с морских носителей — серийных подводных и надводных кораблей и подводных лодок, в том числе произведенных и строящихся под высокоточные ракеты «Калибр». Именно благодаря этому, «все это будет для нас не затратным», обещает президент.

О необходимости сократить военные расходы президент говорил еще в своем прошлом послании, объясняя это тем, что наша страна не намерена втягиваться в гонку вооружений. «У нас все есть», — говорил Путин.

Впрочем, «дешево» не значит «неэффективно». О ракете «Циркон» известно уже давно, и заявленные характеристики привлекают к ней пристальное внимание зарубежных СМИ.

В конце прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки выпустил большой материал о новом российском перспективном носителе.

Согласно тому докладу, Москва испытывала ракету пять раз с 2015 года. Последнее, на тот момент, было проведено 10 декабря 2018 года. Американская разведка предполагает, что «Циркон» начнут производить в 2021 году, а на вооружение он поступит не ранее 2022 года. Однако на сегодняшний день США не способны противостоять этой ракете, признают американские спецслужбы.

С не меньшей тревогой о российской ракете писали и британские журналисты. Таблоид Daily Mirror указывал, что это оружие несет в себе угрозу для флота Великобритании и может изменить баланс сил в мире.

«Эксперты опасаются, что ракета «Циркон» может одним ударом пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью шесть миллиардов фунтов.

Так как у флота Великобритании нет средств для защиты кораблей от таких ракет, авианосцам придется держаться вне зоны их досягаемости — речь идет о сотнях километров. Самолетам не хватит топлива преодолевать такие расстояния, а раз они бесполезны, значит, и в самом авианосном ударном соединении нет смысла», — говорилось в статье.

Беззащитность своего флота британцы объясняли скоростью российской ракеты, которая в два раза превышает возможности современных средств противоракетной обороны ВМФ. «Неудержимая российская ракета может стать настоящей катастрофой для британских авианосцев», — писали журналисты.

При этом британцы ожидали, что «Циркон» будет двигаться со скоростью около 6-7 махов, президент России же в нынешнем послании уточнил: на самом деле — до девяти. Эффективных средств борьбы с ракетами этого класса даже у объединенных ВМС НАТО пока нет.

В послании Путина нашлось место и упоминанию тех новинок российского оборонного комплекса, которые были анонсированы год назад.

Президент рассказал о графике испытаний «беспрецедентной по мощности» МБР «Сармат», начале серийного производства комплекса «Авангард», запланированном на декабрь начале дежурства боевых лазерных установок «Пересвет» и готовящемся уже ближайшей весной спуске на воду первой атомной подводной лодки — носителя беспилотной системы «Посейдон».

Однако подробно на этих вопросах Путин не останавливался, лишь давая понять, что работы в этой области идут по графику и никаких заминок у России нет.

К военной теме подвела, пожалуй, самая актуальная проблема современной архитектуры международной безопасности — выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Обращаясь к парламенту, Владимир Путин напомнил, что многие страны производили ракеты средней и меньшей дальности, а Россия и США — нет. И Вашингтону нужно было честно об этом сказать, а не искать надуманные основания, обвиняя Россию. При этом он указал, что США сами нарушали ДРСМД, а западные сателлиты ему в этом «подхрюкивали».

«Россия не намерена первой размещать подобные ракеты [средней и меньшей дальности] в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены [Соединенными Штатами] на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы,

ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия», — подчеркнул президент.

Путин пообещал, что Россия в таком случае будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые «могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов».