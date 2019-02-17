Мир раскололся: что решают в Мюнхене. LIVE

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В том же выступлении Бахтадзе заявил, что на сегодняшний день отношения между Грузией и США находятся на самой высокой отметке.
«Сейчас, при администрации президента Трампа, отношения между нашими странами находятся на самой высокой отметке. Это очевидный факт, и посылы очень сильны. Политика и стратегия нынешней администрации США идеально подходят к стоящим перед регионом вызовам», — приводит в воскресенье слова Бахтадзе пресс-служба правительства Грузии.
В тематической дискуссии по вопросам безопасности в Восточной Европе выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. В своей речи он заявил, что «без устойчивой безопасности в Черноморском регионе, нельзя говорить об устойчивой стабильности, в том числе и в Европе».
«Мы должны объединить усилия, консолидировать тех, кто верит в свободу и демократию. То, что сейчас мы видим в регионе - это очень опасно, хотя, мы услышали много четких, твердых заявлений и настроены оптимистично», — сказал Бахтадзе.
Мир также следит за тем, удастся ли пообщаться министрам иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Эльмару Мамедъярову.
По словам главы армянского МИДа, отдельная встреча не планировалась, однако это не исключает возможных контактов. «Мы можем встретится в коридоре, у нас нет такой проблемы с министром Мамедъяровым встретится и поздороваться. Мы не запланировали отдельную встречу, однако это не значит, что у нас нет, о чем поговорить. Работа продолжается», — говорит он.
Впрочем, не только Россия является центром обсуждения на Мюнхенской конференции. Вчера также прошла церемония вручения главной награды форума. Премию имени Эвальда фон Клейста за вклад в мир получили премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев, которым удалось найти успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия «Македония».
Приветствие лауреатам направил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвавшим Преспанское соглашение о разрешении спора историческим, а премьеров — мужественными. «Республика Северная Македония станет полноценным членом НАТО. Я жду, когда ее флаг поднимется между другими флагами НАТО», — говорится в поздравлении.
В то же время российский министр отмечал, что современные реалии диктуют «необходимость отказа от рецидивов колониального мышления, от философии железных занавесов и санитарных кордонов». «Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт, — указал Лавров. — Задачи перед всеми нами стоят действительно масштабные, эффективно решить их можно лишь сообща».
Во второй день главными стали «Северный поток — 2», Украина, Керченский инцидент, Иран и Сирия. Тем не менее, контекст обсуждения этих вопросов оставался тем же: политику Москвы в Мюнхене не уставали осуждать.
Одним из немногих защитников нашей страны стала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая хотя и заявила, что Россия — надежный партнер, однако поддержала санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил ответственность за ухудшения отношений России и Европы на Запад.
В первый день конференции Россия стала одной из центральных тем, и, конечно, страны Запада отнюдь не благосклонно оценивали внешнюю политику Москвы.
Контроль над вооружениями, кризис вокруг ДРСМД, расходы на оборону и сотрудничество в военной сфере после Brexit — те темы, которые наиболее интересовали мировых лидеров.
Подробнее о событиях первого дня можно прочитать в нашем материале:
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Сегодня в Мюнхене проходит заключительный день международной конференции по безопасности. Какие заявления будут сделаны — следим в режиме онлайн.