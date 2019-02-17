Мир раскололся: что решают в Мюнхене. LIVE

В том же выступлении Бахтадзе заявил, что на сегодняшний день отношения между Грузией и США находятся на самой высокой отметке.

«Сейчас, при администрации президента Трампа, отношения между нашими странами находятся на самой высокой отметке. Это очевидный факт, и посылы очень сильны. Политика и стратегия нынешней администрации США идеально подходят к стоящим перед регионом вызовам», — приводит в воскресенье слова Бахтадзе пресс-служба правительства Грузии.