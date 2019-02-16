Мир под угрозой: как в Мюнхене спасают планету. LIVE

- 391861 просмотр В скандале вокруг подкупа Друзя появились новые подробности
- 197305 просмотров Первый канал представил новые факты в деле о гибели тургруппы Дятлова
- 177997 просмотров Лоза отреагировал на требование Роговцевой «изолироваться от россиян»
- 169076 просмотров Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
- 167330 просмотров В Москве произошла массовая драка со стрельбой
- 148834 просмотра Домашние собаки загрызли младенца в частном доме в Томске
- 145407 просмотров В здании российского МИД нашли труп
К слову, МИД России сообщил еще об одной встрече министра, которая прошла накануне, 15 февраля. Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Судана ад-Дирдири Мухаммедом Ахмедом. «Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной повестки дня. Министры затронули также ряд актуальных вопросов российско-суданского двустороннего сотрудничества», — говорится в релизе, распространенным российским МИДом.
И все же восприятие проблем безопасности сильно зависит от конкретного региона — каждый из них сталкивается со своими вызовами, поэтому и первостепенные задачи видны в иных плоскостях.
Так, если страны Запада обеспокоены «агрессивным поведением» России, то на Ближнем Востоке ситуация рассматривается иначе. Здесь по-прежнему главной проблемой считают терроризм.
«В настоящее время мир сталкивается со сложнейшими проблемами, преодолеть которые ни одна страна не может самостоятельно. Преодолеть кризисы и региональные конфликты можно только посредством международного сотрудничества и усилий мирового сообщества. <…> Необходимы совместные действия и координация многих стран, чтобы искоренить терроризм и противодействовать экстремистским организациям», — заявил председатель Африканского союза, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Сегодня у главы МИД России насыщенный день. Недавно закончился деловой завтрак с представителями предпринимателей из ФРГ, сейчас Сергей Лавров общается с президентом Молдавии Игорем Додоном. Встреча проходит в закрытом формате.
Молдавию в этом году ждут парламентские выборы, и ситуация там не самая очевидная, поэтому Додон достаточно часто ищет поддержки у различных политических лидеров.
Кроме того, ожидается, что на полях конференции встретятся главы МИД России и Японии Сергей лавров и Таро Кано. Естественно, речь пойдет о главном, что сейчас активно обсуждается между Москвой и Токио — вопрос заключения мирного договора между нашими странами.
«Если после нынешних переговоров глав МИД будет опубликована повестка для японо-российского саммита, то переговоры министров иностранных дел можно [будет] считать успешными», — сказал РИА «Новости» эксперт-русист из токийского университета Тосихико Уэно.
Конечно, ключевой момент, интересующий японскую сторону, — проблема Курильских островов. Будем ждать, до чего же смогут договориться главные дипломаты двух государств.
Надо сказать, что многие выступления на Мюнхенской конференции немного шаблонны, и мало чем отличаются от прошлогодних.
«Мировой порядок, заложенный после Второй мировой войны, рушится, и нам надо быть готовыми реагировать на это. Поэтому важно укрепить единство Евросоюза и самим активно действовать, чтобы взять ответственность за свою безопасность, а также укрепить роль ЕС в области безопасности во всем мире», — например, такими словами охарактеризовал задачи, стоящие перед ЕС, президент Латвии Раймондс Вейонис.
Несмотря на то что вчера наша страна подвергалась жесткой критике, генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью ТАСС заявил, что диалог с Россией необходим.
«Россия играет важную роль в форматах, которые были учреждены для работы по мирному урегулированию нескольких конфликтов в регионе ОБСЕ, в том числе на востоке Украины, в Молдавии и на Южном Кавказе», — отметил он.
Недавно же в рамках ОБСЕ произошел некоторый конфликт между Москвой и Киевом, что, впрочем, неудивительно. Украины заявила, что не пустит на предстоящие выборы президента наблюдателей из России в делегации БДИПЧ ОБСЕ. И никакие требования со стороны внешних игроков не поменяли позицию Киева.
Хотя стоит сказать и о том, что Россия сама отказалась направлять своих наблюдателей на Украину, мотивируя это сомнением в том, что Киев сможет обеспечить безопасность российских наблюдателей.
Для нашей делегации день начался с делового завтрака с представителями российского и немецкого бизнеса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас модерируют встречу.
«Мы очень ценим тот интерес, который Германия, немецкий бизнес испытывают к России. Очень важно, было бы возобновление контактов на уровне ЕС и Евразийского экономического союза. Особенно с учетом того, что значительная часть полномочий во внешнеэкономической деятельности РФ переходит или уже перешла на уровень ЕАЭС», — отметил во вступительном слове предприниматель Алексей Мордашов.
Правда, после встреча продолжилась уже в закрытом для журналистов формате.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Мюнхене начал работу второй день Конференции по безопасности. Вчера Россия стала одной из центральных тем, и, конечно, страны Запада отнюдь не благосклонно оценивали внешнюю политику Москвы.
Контроль над вооружениями, кризис вокруг ДРСМД, расходы на оборону и сотрудничество в военной сфере после Brexit — те темы, которые наиболее интересовали мировых лидеров.
Какие темы станут центральными сегодня, расскажем в режиме онлайн.