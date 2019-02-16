Мир под угрозой: как в Мюнхене спасают планету. LIVE

И все же восприятие проблем безопасности сильно зависит от конкретного региона — каждый из них сталкивается со своими вызовами, поэтому и первостепенные задачи видны в иных плоскостях.

Так, если страны Запада обеспокоены «агрессивным поведением» России, то на Ближнем Востоке ситуация рассматривается иначе. Здесь по-прежнему главной проблемой считают терроризм.

«В настоящее время мир сталкивается со сложнейшими проблемами, преодолеть которые ни одна страна не может самостоятельно. Преодолеть кризисы и региональные конфликты можно только посредством международного сотрудничества и усилий мирового сообщества. <…> Необходимы совместные действия и координация многих стран, чтобы искоренить терроризм и противодействовать экстремистским организациям», — заявил председатель Африканского союза, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.